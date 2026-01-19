Australian Open, i risultati: impresa Maestrelli, Arnaldi e Bellucci subito eliminati

© afp
Il pisano batte Atmane in cinque set, il sanremese e il varesino eliminati da Rublev e Ruud
Impresa di Francesco Maestrelli all'Australian Open 2026. Al debutto in un tabellone principale di uno Slam, il pisano centra l'accesso al secondo turno battendo in cinque set il francese Atmane: finisce 6-4, 3-6, 6(4)-7, 6-1, 6-1 per il classe 2002. Salutano subito, invece, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci: troppo forti Rublev e Ruud, che si impongono rispettivamente 6-4, 6-2, 6-3 sul sanremese e 6-1, 6-2, 6-4 sul varesino.
Dopo Flavio Cobolli e il ritiro di Matteo Berrettini, l'Italia perde anche Matteo Arnaldi agli Australian Open 2026, anche se il sanremese cede di fronte ad Andrey Rublev, che a Melbourne in passato è arrivato tre volte ai quarti di finale e che si presentava al torneo da numero 15 della classifica Atp (e 13 del tabellone). E non che al ligure non manchino le occasioni per rendersi pericoloso e rientrare in gara. Sul campo della Kia Arena, l'azzurro deve sin da subito difendersi: dopo un giro senza problemi al servizio, annulla tre palle break al russo che, nel turno successivo, si prende la battuta e si porta sul 4-2 cancellando due occasioni di 3-3, ed è qui che iniziano i primi rimpianti per Arnaldi. Dopo aver chiuso sul 6-4 il primo set (togliendo un'altra palla break), ecco il secondo parziale per Rublev, che va subito sul 4-0 e poi sul 6-2. Nel terzo, il classe 1997 si porta di nuovo sul 4-2, ma stavolta trova anche il secondo break e così finisce 6-4, 6-2, 6-3 in un'ora e 52 minuti di gioco. Arnaldi saluta Melbourne dopo un match e sei palle break sprecate, mentre il russo va al secondo turno: il suo prossimo avversario sarà il portoghese Jaime Faria, arrivato dalle qualificazioni e capace di battere in quattro set il belga Blockx (6-3, 3-6, 6-3, 6-4).
Saluta pure Mattia Bellucci, che però aveva di fronte uno dei peggiori avversari possibili: Casper Ruud che, pur uscito dalla top 10 Atp, resta pericoloso e superiore al varesino. E la dimostrazione arriva in campo, con un netto 6-1, 6-2, 6-4 in appena un'ora e 41 minuti di gioco. Il classe 2001 non può nulla, soprattutto nella prima parte di gara: racimola appena tre game in due set, il tutto con una sola palla break, per altro non sfruttata, sul turno al servizio del norvegese che sancisce il 2-0 nel conto dei parziali. E anche nel terzo, che si apre con il break immediato (2-0), Bellucci riesce solo a contenere i danni, che si traduce nell'annullamento di tre match point. Al quarto, però, Ruud non sbaglia e passa il turno. Se la vedrà con lo spagnolo Munar, che si impone in cinque set sul ceco Svrcina.
In questa giornata, l'Italia si aggrappa allora all'impresa di Francesco Maestrelli: il classe 2002 e numero 141 della classifica Atp vince la sua prima partita in uno Slam e lo fa battendo in rimonta il francese Atmane. Il 23enne parte anche bene, vincendo 6-4 il primo set, ma il francese ribalta la situazione con il 6-3 del secondo e il successo per 7-4 al tie-break nel terzo. A questo punto, però, Maestrelli si ritrova e domina, rifilando due parziali identici al transalpino: finisce allora 6-4, 3-6, 6(4)-7, 6-1, 6-1 per il pisano, che già solo con questo successo è, in proiezione, 111esimo al Mondo. Se la vedrà con Martinez o Djokovic, ma già solo aver superato il primo turno è motivo di grande orgoglio per un giocatore che si presentava per la prima volta al tabellone principale di un major.
MAESTRELLI SFIDA DJOKOVIC AL 2° TURNO: "SARÀ EMOZIONANTE"
Sarà niente meno che Novak Djokovic, ex numero 1 del mondo e recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam, nel secondo turno degli Australian Open. "Quando me lo hanno detto mi sono un po' emozionato. Anche se chiaramente parliamo di una partita molto dura, mi fa piacere poterlo affrontare. Sono felice di poter fare una tale esperienza e, perché no, giocarmela con le mie armi", ha dichiarato il giovane toscano. "È un giocatore proibitivo sulla carta, però io la interpreterò come un'altra occasione per crescere come tennista: il mio obiettivo non è fare il terzo turno quest'anno, ma alzare il mio livello di gioco, migliorare, giocare tante partite, prendere un po' di stabilità e provare a giocare più volte questo tipo di tornei. Mi interessa più quello", ha aggiunto.