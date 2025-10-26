Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
tennis

Atp500 Vienna, Sinner: "È stata dura ma contento di non aver mollato e di aver vinto un altro titolo"

L'azzurro si gode il quarto successo stagionale. Zverev gli rende omaggio: "Da due anni sei ingiocabile" 

26 Ott 2025 - 18:42

"Questa vittoria mi fa sentire benissimo, la finale è cominciata malissimo. Avevo palle break ma ho cercato di restare incollato dal punto di vista mentale, il terzo set è stato un su e giù. Sentivo molto bene la palla e ho cercato di spingere. Sono contento di aver vinto un altro titolo". Questa la reazione a caldo di Jannik Sinner, vincitore per la seconda volta in carriera dell'Atp 500 di Vienna. "È stato difficile fisicamente, la cosa più importante è non mollare e capire quali sono le situazioni, ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti ed è stata la chiave, ho risparmiato le energie per i miei turni di battuta. È stata una grande performance per me ma anche per lui", ha concluso.

Leggi anche

Sinner, la quarta meraviglia: vince in rimonta con Zverev e trionfa anche Vienna

Dopo il titolo nel 2023 con la vittoria su Medvedev, Sinner torna a vincere a Vienna, questa volta in rimonta, e conquista il 22esimo titolo in carriera: "È stata una buona settimana, congratulazioni a Sascha e al suo team. Ringrazio anche il mio team per il sostegno, anche nel comprendermi che a volte non è semplice, la mia famiglia e la mia ragazza che erano qui a fare il tifo per me".

POI JANNIK "UFFICIALIZZA" LA FIDANZATA
"Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non é facile. Qui c'è anche la mia famiglia, la mia fidanzata...". Jannik Sinner presenta di fatto agli spettatori di Vienna e a tutti i suoi tifosi Laila Hasanovic. Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la relazione con la modella danese era emersa nelle ultime settimane ma sempre coperte dalla voglia di privacy della coppia. Nei primi turni del torneo austriaco, Hasanovic si era accomodata nel box della famiglia Sinner, accanto alla madre e al padre del tennista, che pero' aveva glissato le domande sulla sua presenza. Oggi invece Sinner si è "dichiarato", rivolgendosi alla tribuna dove Laila era con i familiari. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c'è la mia famiglia e la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa", ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione.

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner

1 di 39
© ipa
© ipa
© ipa

© ipa

© ipa

jannik sinner
atp 500
alexander zverev

Ultimi video

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

I più visti di Tennis

Sinner, la quarta meraviglia: vince in rimonta con Zverev e trionfa anche Vienna

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Sinner lotta con De Minaur e si guadagna la finale a Vienna: avversario Zverev

Cobolli impegna Sinner, ma Jannik vola ai quarti da Bublik

Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti a Vienna. Avanti anche Musetti, out Arnaldi

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:30
Eze manda in fuga l'Arsenal, Emery batte Guardiola, il Bournemouth è secondo
19:29
Roma, Pellegrini: "Tanta voglia di vincere dopo due sconfitte"
19:21
Viviani chiude la carriera con il botto: è oro nell'eliminazione ai Mondiali
19:20
Finisce 2-2 tra Padova e Juve Stabia, doppietta di Bortolussi per i veneti
19:17
Rugby, Italia: iniziato raduno a Verona in vista Nations Series