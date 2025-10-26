Atp500 Vienna, Sinner: "È stata dura ma contento di non aver mollato e di aver vinto un altro titolo"

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner
© ipa
© ipa
L'azzurro si gode il quarto successo stagionale. Zverev gli rende omaggio: "Da due anni sei ingiocabile"
"Questa vittoria mi fa sentire benissimo, la finale è cominciata malissimo. Avevo palle break ma ho cercato di restare incollato dal punto di vista mentale, il terzo set è stato un su e giù. Sentivo molto bene la palla e ho cercato di spingere. Sono contento di aver vinto un altro titolo". Questa la reazione a caldo di Jannik Sinner, vincitore per la seconda volta in carriera dell'Atp 500 di Vienna. "È stato difficile fisicamente, la cosa più importante è non mollare e capire quali sono le situazioni, ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti ed è stata la chiave, ho risparmiato le energie per i miei turni di battuta. È stata una grande performance per me ma anche per lui", ha concluso.
Dopo il titolo nel 2023 con la vittoria su Medvedev, Sinner torna a vincere a Vienna, questa volta in rimonta, e conquista il 22esimo titolo in carriera: "È stata una buona settimana, congratulazioni a Sascha e al suo team. Ringrazio anche il mio team per il sostegno, anche nel comprendermi che a volte non è semplice, la mia famiglia e la mia ragazza che erano qui a fare il tifo per me".
POI JANNIK "UFFICIALIZZA" LA FIDANZATA
"Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non é facile. Qui c'è anche la mia famiglia, la mia fidanzata...". Jannik Sinner presenta di fatto agli spettatori di Vienna e a tutti i suoi tifosi Laila Hasanovic. Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la relazione con la modella danese era emersa nelle ultime settimane ma sempre coperte dalla voglia di privacy della coppia. Nei primi turni del torneo austriaco, Hasanovic si era accomodata nel box della famiglia Sinner, accanto alla madre e al padre del tennista, che pero' aveva glissato le domande sulla sua presenza. Oggi invece Sinner si è "dichiarato", rivolgendosi alla tribuna dove Laila era con i familiari. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c'è la mia famiglia e la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa", ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione.
© ipa
© ipa