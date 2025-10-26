Atp500 Vienna, Sinner: "È stata dura ma contento di non aver mollato e di aver vinto un altro titolo"

"Questa vittoria mi fa sentire benissimo, la finale è cominciata malissimo. Avevo palle break ma ho cercato di restare incollato dal punto di vista mentale, il terzo set è stato un su e giù. Sentivo molto bene la palla e ho cercato di spingere. Sono contento di aver vinto un altro titolo". Questa la reazione a caldo di Jannik Sinner, vincitore per la seconda volta in carriera dell'Atp 500 di Vienna. "È stato difficile fisicamente, la cosa più importante è non mollare e capire quali sono le situazioni, ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti ed è stata la chiave, ho risparmiato le energie per i miei turni di battuta. È stata una grande performance per me ma anche per lui", ha concluso.