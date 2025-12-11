La rassegnazione di Conte per il calendario e gli infortuni: "La coperta è sempre corta. Non sappiamo quando tornerà Lukaku"

"Oggi non eravamo brillanti fin dall'inizio. Il Benfica aveva giocato venerdì, mentre noi siamo scesi in campo anche domenica, provando a recuperare tra lunedì e martedì per poi fare un altro viaggio di tre ore. Alla lunga questo accumulo di fatica lo paghi - ha spiegato Conte ai microfoni di Sky Sport -. Loro sono stati più aggressivi, mentre noi volevamo esserlo, ma, pronti-via, abbiamo sbagliato una pressione e ci siamo ritrovati con la palla dietro la linea. Soprattutto nel primo tempo siamo stati un po' troppo lunghi, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché sono stati molto generosi e hanno dato tutto".