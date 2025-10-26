Atp500 Vienna, Sinner-Zverev LIVE: segui la diretta della finale

1-3 ZVEREV BREAK, Sinner è il primo nel match a cedere la battuta. L'azzurro stava comandando il gioco, tanto da salire fino al 40-0, prima di commettere un doppio fallo. Il 15 regalato dà fiducia a Zverev che inizia a lasciare andare i colpi trovando grande profondità. La pressione del tedesco porta i frutti: due palle break. Sinner è bravo ad annullare la prima, ma sulla seconda deve capitolare. Zverev prova la fuga.

1-2, Sinner continua a essere molto aggressivo in risposta e grazie a una palla corta sale subito sullo 0-30. Zverev però non trema e grazie al servizio e al dritto riesce a tirare su il game e rimettere la testa avanti nel set.

1-1, Nessun problema in battuta per Sinner che, con autorità, tiene il servizio a zero.

0-1, Zverev subito sotto pressione al servizio: dopo una prima vincente il tedesco incappa in un doppio fallo. Poi però è bravissimo Sinner col dritto a salire fino 30-40. Zverev, già spalle al muro, esce dai guai grazie a due ottime prime.

Tutto pronto per l'inizio della finale: Zverev parte al servizio

I giocatori fanno il loro ingresso in campo: tra pochi minuti inizieranno il riscaldamento.