Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
LIVE

TENNIS

Atp500 Vienna, Sinner-Zverev LIVE: segui la diretta della finale

Jannik per il quarto titolo stagionale e per "vendicare" Musetti, eliminato in semifinale proprio dal tedesco

26 Ott 2025 - 14:33

Jannik Sinner alla prova Alexander Zverev. Il tennista italiano e il tedesco stanno per scendere in campo nella finalissima dell' Atp500 di Vienna. L'ottava nel 2025 per Jannik che battendo De Minaur ha eguagliato il record di Novak Djokovic nelle stagioni 15/16 per il maggior numero di finali raggiunte in due anni di fila (8). Per Sinner si tratterebbe del quarto titolo stagionale dopo (Australian Open, Wimbledon e Pechino), per Zverev invece sarebbe soltanto il secondo (l'altro nel 500 di Monaco). I precedenti sono a favore del tedesco (4-3), ma negli ultimi due incontri a imporsi è stato Jannik: l'ultimo risale all'inizio dell'anno nella finale in Australia dominata dall'azzurro in tre set. 

 1° SET2° SET3° SET
JANNIK SINNER1  
ALEXANDER ZVEREV3  

LA CRONACA DELLA PARTITA

1-3 ZVEREV BREAK, Sinner è il primo nel match a cedere la battuta. L'azzurro stava comandando il gioco, tanto da salire fino al 40-0, prima di commettere un doppio fallo. Il 15 regalato dà fiducia a Zverev che inizia a lasciare andare i colpi trovando grande profondità. La pressione del tedesco porta i frutti: due palle break. Sinner è bravo ad annullare la prima, ma sulla seconda deve capitolare. Zverev prova la fuga. 
1-2, Sinner continua a essere molto aggressivo in risposta e grazie a una palla corta sale subito sullo 0-30. Zverev però non trema e grazie al servizio e al dritto riesce a tirare su il game e rimettere la testa avanti nel set. 
1-1, Nessun problema in battuta per Sinner che, con autorità, tiene il servizio a zero. 
0-1, Zverev subito sotto pressione al servizio: dopo una prima vincente il tedesco incappa in un doppio fallo. Poi però è bravissimo Sinner col dritto a salire fino 30-40. Zverev, già spalle al muro, esce dai guai grazie a due ottime prime.  
Tutto pronto per l'inizio della finale: Zverev parte al servizio
I giocatori fanno il loro ingresso in campo: tra pochi minuti inizieranno il riscaldamento. 

atp 500
atp vienna
jannik sinner
alexander zverev
finale

Ultimi video

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Cobolli impegna Sinner, ma Jannik vola ai quarti da Bublik

Sinner lotta con De Minaur e si guadagna la finale a Vienna: avversario Zverev

Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti a Vienna. Avanti anche Musetti, out Arnaldi

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

ATP 500 di Vienna, Sinner domina Bublik e va in semifinale

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dal Milan alla Juve
14:35
Dal Milan alla Juve
14:34
Maripan al 90' segna la rete della rimonta granata. Vieira in guai seri
14:33
Atp500 Vienna, Sinner sfida Zverev per il titolo: la diretta
Cosmi: "Tudor? Se vince, ha gli stessi punti dell'Inter"
14:32
Cosmi: "Tudor? Se vince, ha gli stessi punti dell'Inter"
Cosmi: "Su Di Lorenzo non è mai rigore"
14:31
Cosmi: "Su Di Lorenzo non è mai rigore"