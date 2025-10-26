Atp500 Vienna, Sinner-Zverev LIVE: segui la diretta della finale

Jannik per il quarto titolo stagionale e per "vendicare" Musetti, eliminato in semifinale proprio dal tedesco
Jannik Sinner alla prova Alexander Zverev. Il tennista italiano e il tedesco stanno per scendere in campo nella finalissima dell' Atp500 di Vienna. L'ottava nel 2025 per Jannik che battendo De Minaur ha eguagliato il record di Novak Djokovic nelle stagioni 15/16 per il maggior numero di finali raggiunte in due anni di fila (8). Per Sinner si tratterebbe del quarto titolo stagionale dopo (Australian Open, Wimbledon e Pechino), per Zverev invece sarebbe soltanto il secondo (l'altro nel 500 di Monaco). I precedenti sono a favore del tedesco (4-3), ma negli ultimi due incontri a imporsi è stato Jannik: l'ultimo risale all'inizio dell'anno nella finale in Australia dominata dall'azzurro in tre set.
|1° SET
|2° SET
|3° SET
|JANNIK SINNER
|1
|ALEXANDER ZVEREV
|3
1-3 ZVEREV BREAK, Sinner è il primo nel match a cedere la battuta. L'azzurro stava comandando il gioco, tanto da salire fino al 40-0, prima di commettere un doppio fallo. Il 15 regalato dà fiducia a Zverev che inizia a lasciare andare i colpi trovando grande profondità. La pressione del tedesco porta i frutti: due palle break. Sinner è bravo ad annullare la prima, ma sulla seconda deve capitolare. Zverev prova la fuga.
1-2, Sinner continua a essere molto aggressivo in risposta e grazie a una palla corta sale subito sullo 0-30. Zverev però non trema e grazie al servizio e al dritto riesce a tirare su il game e rimettere la testa avanti nel set.
1-1, Nessun problema in battuta per Sinner che, con autorità, tiene il servizio a zero.
0-1, Zverev subito sotto pressione al servizio: dopo una prima vincente il tedesco incappa in un doppio fallo. Poi però è bravissimo Sinner col dritto a salire fino 30-40. Zverev, già spalle al muro, esce dai guai grazie a due ottime prime.
Tutto pronto per l'inizio della finale: Zverev parte al servizio
I giocatori fanno il loro ingresso in campo: tra pochi minuti inizieranno il riscaldamento.