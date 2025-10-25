Atp500 Vienna, Sinner-De Minaur LIVE: segui in diretta la semifinale

1-2, Sinner prova a mettere in difficoltà De Minaur ma l'australiano rispetto alle prime fasi del match ha chiaramente alzato il suo livello: con una grande difesa e due ace, i primi nella partita, vince il game e si riporta avanti.

1-1, Anche Sinner non è da meno: l'azzurro torna a servire bene e colpisce fortissimo da fondo. Concedendo solo un 15 vince il game e riporta il punteggio in parità.

0-1, De Minaur parte forte tenendo per la prima volta il turno di servizio a zero

PRIMO SET

6-3, Sinner si porta subito sul 30-0 con una accelerazione di dritto spaventosa, poi con il primo ace del match si guadagna due set point: basta il primo per chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 44 minuti.

5-3, Sinner parte molto aggressivo in risposta ma De Minaur si fa trovare pronto e, dopo aver perso il primo 15, infila quattro punti per tenere il turno di battuta.

5-2, Sinner non trova la prima nei primi tre punti del game e finisce sotto 15-30. Poi sale in cattedra con un punto da urlo chiuso con uno smash e uno scambio da 17 colpi a ritmi folli con cui si guadagna la palla del 5-2. Dopo un game di sole seconde, arriva la prima e l'errore in risposta di De Minaur.

4-2, De Minaur prende coraggio dal break appena conquistato e allunga la sua striscia di punti vinti volando sul 30-0. Sinner non ci sta e porta il game ai vantaggi con uno strepitoso rovescio lungolinea. Sempre con lo stesso colpo si guadagna la palla per riportarsi a due break di vantaggio ma l'australiano non trema ed è bravo a vincere il game di battuta ai vantaggi.

4-1, BREAK DE MINAUR: De Minaur non molla e grazie a una difesa eccezionale e un paio di ottime accelerazioni col dritto toglie la batutta a Sinner. È la prima volta nel corso del torneo che Jannik perde un turno di servizio, alla prima occasione di break concessa. L'italiano ha avuto anche la palla del 5-0 sul 40-30.

4-0, BREAK SINNER: Ancora difficoltà al servizio per De Minaur: l'australiano fatica a reggere il ritmo da fondo campo di Sinner e finisce spesso per commettere errori. È così che arriva un'altra palla break che Jannik converte. Per ora non c'è partita sul centrale di Vienna

3-0: Sinner conferma il break con autorevolezza tenendo la battuta a zero. De Minaur, con qualche errore di troppo, subito in apnea.

2-0, BREAK SINNER: Anche Sinner prova a partire aggressivo in risposta: dopo il primo 15 conquistato sbaglia una voleé facile per andare subito sullo 0-30. Nonostante l'errore le palle break però arrivano subito: basta la prima per togliere la battuta all'australiano con un dritto spedito fuori da De Minaur.

1-0: Sinner parte bene al servizio. Concede il primo 15 a un aggressivo De Minaur ma poi infila quattro punti di fila e si aggiudica il game.