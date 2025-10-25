Logo SportMediaset

Tennis
LIVE

tennis

Atp500 Vienna, Sinner-De Minaur LIVE: segui in diretta la semifinale

L'italiano per rimanere imbattuto contro l'australiano e volare in finale anche in Austria

di Francesco Lommi
25 Ott 2025 - 16:08

A Vienna è tutto pronto. Jannik Sinner sfida Alex De Minaur per un posto in finale nell'Atp 500 austriaco. I precedenti sorridono all'azzurro che contro l'australiano non ha mai perso: i testa a testa rivelano un impietoso 11-0 a favore di Jannik. L'ultimo incontro tra i due a Pechino qualche settimana fa: in quel caso Jannik si impose in 3 set (6-3; 4-6; 6-3). Il vincente del mach troverà in finale uno tra Lorenzo Musetti e Sascha Zverev.  

 1° SET2° SET
JANNIK SINNER61
ALEX DE MINAUR32
Sinner torna in semifinale a Vienna: "Ho cambiato qualcosa per sentirmi più a mio agio"

LA CRONACA DELLA PARTITA

1-2, Sinner prova a mettere in difficoltà De Minaur ma l'australiano rispetto alle prime fasi del match ha chiaramente alzato il suo livello: con una grande difesa e due ace, i primi nella partita, vince il game e si riporta avanti.
1-1, Anche Sinner non è da meno: l'azzurro torna a servire bene e colpisce fortissimo da fondo. Concedendo solo un 15 vince il game e riporta il punteggio in parità.
0-1, De Minaur parte forte tenendo per la prima volta il turno di servizio a zero
PRIMO SET
6-3, Sinner si porta subito sul 30-0 con una accelerazione di dritto spaventosa, poi con il primo ace del match si guadagna due set point: basta il primo per chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 44 minuti.
5-3, Sinner parte molto aggressivo in risposta ma De Minaur si fa trovare pronto e, dopo aver perso il primo 15, infila quattro punti per tenere il turno di battuta. 
5-2, Sinner non trova la prima nei primi tre punti del game e finisce sotto 15-30. Poi sale in cattedra con un punto da urlo chiuso con uno smash e uno scambio da 17 colpi a ritmi folli con cui si guadagna la palla del 5-2. Dopo un game di sole seconde, arriva la prima e l'errore in risposta di De Minaur. 
4-2, De Minaur prende coraggio dal break appena conquistato e allunga la sua striscia di punti vinti volando sul 30-0. Sinner non ci sta e porta il game ai vantaggi con uno strepitoso rovescio lungolinea. Sempre con lo stesso colpo si guadagna la palla per riportarsi a due break di vantaggio ma l'australiano non trema ed è bravo a vincere il game di battuta ai vantaggi. 
4-1, BREAK DE MINAUR: De Minaur non molla e grazie a una difesa eccezionale e un paio di ottime accelerazioni col dritto toglie la batutta a Sinner. È la prima volta nel corso del torneo che Jannik perde un turno di servizio, alla prima occasione di break concessa. L'italiano ha avuto anche la palla del 5-0 sul 40-30. 
4-0, BREAK SINNER: Ancora difficoltà al servizio per De Minaur: l'australiano fatica a reggere il ritmo da fondo campo di Sinner e finisce spesso per commettere errori. È così che arriva un'altra  palla break che Jannik converte. Per ora non c'è partita sul centrale di Vienna
3-0: Sinner conferma il break con autorevolezza tenendo la battuta a zero. De Minaur, con qualche errore di troppo, subito in apnea. 
2-0, BREAK SINNER: Anche Sinner prova a partire aggressivo in risposta: dopo il primo 15 conquistato sbaglia una voleé facile per andare subito sullo 0-30. Nonostante l'errore le palle break però arrivano subito: basta la prima per togliere la battuta all'australiano con un dritto spedito fuori da De Minaur. 
1-0: Sinner parte bene al servizio. Concede il primo 15 a un aggressivo De Minaur ma poi infila quattro punti di fila e si aggiudica il game.

Tutto è pronto per l'inizio del match: i giocatori sono in campo e hanno iniziato il riscaldamento. Entrambi non hanno ancora perso un set nel corso del torneo. 

jannik sinner
alex de minaur
atp 500
atp vienna
semifinale

