Milano-Cortina, Simico: "Report Libera certifica trasparenza nostro lavoro"

Nello specifico per ciò che attiene agli approfondimenti ambientali è in corso - come già comunicato - la redazione del Report di Sostenibilità che sta raccogliendo tutte le informazioni che saranno altrettanto disponibili. Per ciò che invece attiene alle fonti di finanziamento, sono quelle già indicate e pubblicate dal DPCM di riferimento e si rimanda poi alle fonti di legge previste. Simico, nel ringraziare le associazioni per la loro continua attenzione e collaborazione - prosegue il comunicato - conferma e ribadisce la propria disponibilità a migliorare ulteriormente - laddove necessario e possibile - questo lavoro, al solo fine di offrire una maggiore conoscenza e consapevolezza collettiva sul lavoro che sta realizzando, sulla professionalità e sulla correttezza assoluta del suo operato. Anche questo rappresenta una legacy immateriale virtuosa al servizio del Paese, nata proprio grazie all'occasione rappresentata dai Giochi Milano Cortina 2026.