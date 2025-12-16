Milano-Cortina, Simico: "Report Libera certifica trasparenza nostro lavoro"

Il terzo report della rete Open Olympics 2026, composta da Libera di don Luigi Ciotti e da associazioni ambientaliste, certifica la trasparenza del lavoro di Simico nella realizzazione delle opere olimpiche in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. Una trasparenza - si legge in una nota - che per la Società è un valore che si sostanzia, da oltre un anno, nel portale presente sul sito della società, che con periodici aggiornamenti ha fornito e continuerà a fornire tutti i dati sui cantieri soprattutto ai cittadini, ma anche alle testate giornalistiche nazionali, internazionali e locali che (come anche Libera e altre associazioni) hanno potuto realizzare i loro servizi, i loro articoli e i loro report grazie alla totale accessibilità delle informazioni garantita da Simico. Come peraltro le associazioni scrivono nel report diffuso oggi "questo è il primo portale nel suo genere".
Nello specifico per ciò che attiene agli approfondimenti ambientali è in corso - come già comunicato - la redazione del Report di Sostenibilità che sta raccogliendo tutte le informazioni che saranno altrettanto disponibili. Per ciò che invece attiene alle fonti di finanziamento, sono quelle già indicate e pubblicate dal DPCM di riferimento e si rimanda poi alle fonti di legge previste. Simico, nel ringraziare le associazioni per la loro continua attenzione e collaborazione - prosegue il comunicato - conferma e ribadisce la propria disponibilità a migliorare ulteriormente - laddove necessario e possibile - questo lavoro, al solo fine di offrire una maggiore conoscenza e consapevolezza collettiva sul lavoro che sta realizzando, sulla professionalità e sulla correttezza assoluta del suo operato. Anche questo rappresenta una legacy immateriale virtuosa al servizio del Paese, nata proprio grazie all'occasione rappresentata dai Giochi Milano Cortina 2026.