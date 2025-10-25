Sinner si gode la vittoria: "In finale sarà dura. Davis? Musetti farà un buon lavoro, siamo una squadra"

SINNER: "DAVIS? MUSETTI FAR' UN BUON LAVORO, SIAMO UNA SQUADRA. SPERO CAHILL RESTI"

Lorenzo farà sicuramente un buon lavoro. Quando ho giocato, non ero solo. È tutta la squadra che si unisce. È una grande squadra". Jannik Sinner, in conferenza stampa a Vienna, è tornato sulla sua mancata partecipazione al prossimo impegno di Coppa Davis con l'Italia e cede a Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking Atp, il compito di trascinare i compagni. "Siamo tutti giovani. Abbiamo con noi Bolelli, un giocatore molto esperto, di cui abbiamo bisogno anche perché ha così tanta esperienza - spiega Sinner - È un buon mix di giocatori molto talentuosi e giocatori esperti. "Abbiamo un grande squadra di doppio. Anche per i singolari abbiamo molte opzioni. Quindi è un'ottima squadra", prosegue Sinner. L'azzurro torna indirettamente anche sull'importanza di una sosta: "Dicembre sarà molto importante per prepararmi nel miglior modo possibile, per avere una off-season intensa e poi, si spera, iniziare la prossima stagione molto bene".