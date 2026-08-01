Addio a Franco Baresi: il cordoglio e le reazioni del mondo del calcio per la scomparsa della leggenda del Milan

L'ex capitano del Milan Gianni Rivera, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha commemorato la scomparsa di Franco Baresi, icona rossonera venuta a mancare ieri, rievocando il suo storico debutto in Serie A a Verona il 23 aprile 1978: "sicuramente era emozionato" ma che, dopo l'investitura di Nils Liedholm che gli disse "adesso giochi tu", scese in campo "senza problemi, sicuro, testa alta". Promosso a pieni voti da Nereo Rocco, che lo definì "questo mulo xe bon", Baresi si dimostrò subito "un predestinato", capace di vincere "lo scudetto della stella" nel 1979 e di rifiutare le lusinghe di Juventus e Sampdoria per legarsi indissolubilmente ai colori rossoneri. Rivera lo ha celebrato come "il cuore e l’anima" del club, consacrandolo definitivamente come "il più grande difensore di sempre in Italia", un fuoriclasse e un "leader di enorme spessore" la cui casa è stata per sempre Milanello.