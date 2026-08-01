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Addio a Franco Baresi: il cordoglio e le reazioni del mondo del calcio per la scomparsa della leggenda del Milan

Le reazioni del mondo del calcio alla scomparsa di Franco Baresi: i messaggi di club, compagni e leggende per l'addio allo storico capitano del Milan

01 Ago 2026 - 09:14
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Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di Franco Baresi, unendo la commozione di compagni di squadra, avversari storici, club e istituzioni sportive. Dalle testimonianze dei protagonisti della Serie A fino ai messaggi dal panorama internazionale, le reazioni e i tributi per l'addio allo storico capitano del Milan e leggenda della Nazionale azzurra delineano il ritratto di un'icona amata e rispettata da tutto il movimento calcistico.

L'ex capitano del Milan Gianni Rivera, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha commemorato la scomparsa di Franco Baresi, icona rossonera venuta a mancare ieri, rievocando il suo storico debutto in Serie A a Verona il 23 aprile 1978: "sicuramente era emozionato" ma che, dopo l'investitura di Nils Liedholm che gli disse "adesso giochi tu", scese in campo "senza problemi, sicuro, testa alta". Promosso a pieni voti da Nereo Rocco, che lo definì "questo mulo xe bon", Baresi si dimostrò subito "un predestinato", capace di vincere "lo scudetto della stella" nel 1979 e di rifiutare le lusinghe di Juventus e Sampdoria per legarsi indissolubilmente ai colori rossoneri. Rivera lo ha celebrato come "il cuore e l’anima" del club, consacrandolo definitivamente come "il più grande difensore di sempre in Italia", un fuoriclasse e un "leader di enorme spessore" la cui casa è stata per sempre Milanello.

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