Nella marea social di ricordi per Baresi, la mancanza del post di Ibra fa discutere i tifosi

Quello di venerdì 31 luglio è stato uno dei giorni più tristi della storia del Milan, che ha perso per sempre il suo storico capitano e simbolo del club rossonero e della Nazionale. Una giornata di dolore e di ricordi, tanti, tantissimi, arrivati da ogni parte del mondo da parte di colleghi, amici, giornalisti e persone che semplicemente avevano conosciuto Franco Baresi apprezzandone tutte le incredibili doti umane e sportive. Una vera e propria marea di post social, ma tra tutti questi post ne manca uno, quello di Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di RedBird è sempre molto attivo sui social e il fatto che non abbia dedicato un personale pensiero al numero 6 rossonero sta facendo molto discutere sul web i tifosi del Diavolo, che si dividono tra chi lo attacca (“Mi vergogno di quest’uomo”) e chi la prende con ironia (“Avrà finito i giga…”).