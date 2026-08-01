Nella marea social di ricordi per Baresi, la mancanza del post di Ibra fa discutere i tifosi

01 Ago 2026 - 08:54
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Zlatan Ibrahimovic © Getty Images

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Quello di venerdì 31 luglio è stato uno dei giorni più tristi della storia del Milan, che ha perso per sempre il suo storico capitano e simbolo del club rossonero e della Nazionale. Una giornata di dolore e di ricordi, tanti, tantissimi, arrivati da ogni parte del mondo da parte di colleghi, amici, giornalisti e persone che semplicemente avevano conosciuto Franco Baresi apprezzandone tutte le incredibili doti umane e sportive. Una vera e propria marea di post social, ma tra tutti questi post ne manca uno, quello di Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di RedBird è sempre molto attivo sui social e il fatto che non abbia dedicato un personale pensiero al numero 6 rossonero sta facendo molto discutere sul web i tifosi del Diavolo, che si dividono tra chi lo attacca (“Mi vergogno di quest’uomo”) e chi la prende con ironia (“Avrà finito i giga…”).

Dalla Juventus al Napoli: il mondo del calcio piange Franco Baresi

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