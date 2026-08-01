Franco Baresi, la lettera di Beppe Bergomi: "Capitani senza retorica. L'ultima nostra foto è storia"

"Non è mai stato un tipo di tante parole - racconta Bergomi di Baresi -, però lo vedevo emozionato. A un certo punto ci dissero che dovevano metterci l’auricolare, ma lui voleva che lo guidassi solo io: eravamo agganciati tutti e due, vicini in un momento bellissimo". L'ex capitano del Milan aveva chiesto a tenere la torcia come ricordo e lo Zio è riuscito a fargliela avere: "Gliel’ho consegnata a fine giugno, in un bar vicino a casa, un covo di interisti in cui si sentiva a casa. Purtroppo, è stata l’ultima volta in cui ci siamo visti".