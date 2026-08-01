Capello: "Franco Baresi migliorava gli altri"

01 Ago 2026 - 09:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Quella fascia gli fu data quando era giovane e l'ha onorata come pochi, avere un leader come lui era importante per tutti in campo e nello spogliatoio. Un vero direttore d'orchestra di poche parole. Quando arrivavano nuovi calciatori, lui sapeva come accoglierli e loro capivano subito che uomo di spessore avevano di fronte. Così ogni giocatore rendeva migliore l'altro". Così in un'intervista al Quotidiano Nazionale Fabio Capello ricorda Franco Baresi, di cui è stato compagno di squadra e allenatore. Baresi, racconta Capello, aveva un carattere forte "uno che non mollava mai, in particolar modo nei momenti di difficoltà". "Per questo - dice - ero convinto che avrebbe vinto anche questa partita affrontandola con grande coraggio, da vero capitano del Milan". "Ho avuto la fortuna di allenarlo quando aveva 25 anni, lavorava tantissimo curando tutti i dettagli con il solo obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno, seduta dopo seduta - prosegue Capello-. Sapeva che solo così avrebbe raggiunto certi risultati. Poi il suo carattere e la sua umiltà, sono stati il valore aggiunto. Anche perché sapeva ascoltare". "In un calcio che ormai è molto cambiato Franco è davvero una bandiera. Forse una delle ultime rimaste. La sua carriera è stata vissuta in un'unica squadra, e lui fino all'ultimo ha incarnato i valori della società con la passione di sempre. Uno come Baresi è irripetibile e insostituibile", conclude Capello.

Ultimi video

03:34
Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

01:07
DICH SPALLETTI SU CT MANCINI DICH

Spalletti: "Maldini era l'uomo giusto. Vanno bene Ranieri e Mancini? Questo non lo dico"

01:15
DICH SPALLETTI SU BARESI 31/7 DICH

Spalletti su Baresi: "Quel video di Maradona con la maglia di Baresi... fu un'investitura"

06:02
DICH SPALLETTI POST NIZZA 31/7 DICH

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Per certe trattative ci vuole pazienza"

01:49
DICH DOUGLAS LUIZ POST NIZZA 31/7 DICH

Douglas Luiz: "Qui per rimanere, il gol aiuta"

00:28
CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV

Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti

01:36:12
Milan-All Stars 1997: la partita d'addio al calcio di Franco Baresi

Milan-All Stars 1997: la partita d'addio al calcio di Franco Baresi

01:05
Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

01:15
FIFA vs UEFA: è scontro totale. Gli scenari dopo la proposta di boicottaggio

FIFA vs UEFA: è scontro totale. Gli scenari dopo la proposta di boicottaggio

01:19
Che Juve sarà contro il Nizza?

Che Juve sarà contro il Nizza?

03:47
Franco, capitano per sempre

Franco, capitano per sempre

01:52
Monza, Juric si presenta

Monza, Juric si presenta

02:05
Inter, ecco Stones

Inter, ecco Stones

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

01:08
Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

03:34
Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

I più visti di Calcio

SRV COCCODRILLO FRANCO BARESI 29/07 SRV

Milan, addio Franco Baresi: se n'è andato il capitano con il 'braccio alzato'

Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

DICH RANIERI SU MOGLIE TRASLOCO 29/07 SRV

Ranieri niente pensione: "Mia moglie? È felice perché…"

Le reazioni al Mancio-bis

Le reazioni al Mancio-bis

DICH MANCINI ITALIA DONNA DELLA VITA 29/07 SRV

Mancini: "Arabia? Ho sbagliato: avevo perso la donna della mia vita, l'Italia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:00
Euro 2032, acquisita la documentazione da parte di 13 città con 16 stadi
10:50
Bologna Calcio e Fiera insieme per un nuovo stadio, tra ferrovia e autostrada
10:42
Mondiali ai fondi privato, Confederazione asiatica: "Bene ritiro progetto FFE"
 Aurelio de Laurentiis
10:18
Napoli, De Laurentiis: "Mi manca solo la Champions, magari la porta Allegri"
Gasperini
09:49
Roma, nessun big ceduto al 31 luglio: la situazione col Fair Play Finanziario