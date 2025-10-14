Atp Stoccolma, Borg jr avanza al secondo turno: "Posso giocare ad alto livello"

Numero 633 del mondo, arrivato al massimo alla 334/a posizione, il giovane Borg ha giocato principalmente nel circuito ITF quest'anno cercando di risalire in classifica. "Sono stato fermo per un po' a causa di un infortunio, e il modo in cui sono riuscito a tornare in campo, a dimostrare di poter giocare ad alto livello è molto positivo - ha detto il giovane tennista -. La mia prima vittoria a Stoccolma è qualcosa di unico, è speciale. Ho davvero alzato il livello del mio gioco, sono molto contento della mia prestazione. Sento di avere il livello per stare qui, ma la costanza non è mai stata il mio punto forte. Ho lavorato molto su questo aspetto, e oggi ho fatto un passo avanti".