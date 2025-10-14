Nba, Milwaukee fa il pieno di Antetokounmpo: firma anche Alex

Sarà la prima volta che tre fratelli faranno parte dello stesso roster in una franchigia Nba: Giannis, Thanasis e l'ultimo arrivato Alex Antetokounmpo scrivono così un piccolo record nella storia della Lega e l'anno prossimo giocheranno insieme con i Bucks. La notizia è stata confermata direttamente dall'agente di Alex, il più piccolo dei tre fratelli che firma un two-way contract, accordo che gli permetterà di giocare con alternanza tra G-League e Nba, con la possibilità di poter entrare con continuità nelle rotazioni al fianco dei due fratelli maggiori. Proprio con i Wisconsin Herd, affiliati dei Bucks in G-League, aveva calcato il campo tra il 2022 e il 2024, rendendo il suo attuale trasferimento a Milwaukee una sorta di ritorno.