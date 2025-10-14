Nba, Milwaukee fa il pieno di Antetokounmpo: firma anche Alex

Sarà la prima volta che tre fratelli faranno parte dello stesso roster in una franchigia Nba: Giannis, Thanasis e l'ultimo arrivato Alex Antetokounmpo scrivono così un piccolo record nella storia della Lega e l'anno prossimo giocheranno insieme con i Bucks. La notizia è stata confermata direttamente dall'agente di Alex, il più piccolo dei tre fratelli che firma un two-way contract, accordo che gli permetterà di giocare con alternanza tra G-League e Nba, con la possibilità di poter entrare con continuità nelle rotazioni al fianco dei due fratelli maggiori. Proprio con i Wisconsin Herd, affiliati dei Bucks in G-League, aveva calcato il campo tra il 2022 e il 2024, rendendo il suo attuale trasferimento a Milwaukee una sorta di ritorno.
Per Alex Antetokounmpo sarà una seconda, importantissima occasione per mettersi in mostra insieme ai grandi del palcoscenico Nba, stavolta supportato anche da due dei suoi quattro fratelli. Ne sarà contento Giannis, che dopo l'arrivo di Thanasis e Alex respirerà aria di casa e, almeno per il momento, non penserà a salutare Milwaukee.