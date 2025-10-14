Fidal Lombardia, presentato il Progetto Talento alla presenza di Francesco Crotti

TALENTI IN RAMPA DI LANCIO Le cifre definiscono piuttosto bene le prospettive tecniche e agonistiche degli atleti inseriti nel corso degli anni nel Progetto Talento e anche l’importanza del supporto FIDAL Lombardia per il loro percorso sportivo. Gli atleti che hanno beneficiato del progetto in passato hanno messo assieme nel 2025 ben 92 convocazioni in Nazionale: di queste ben 48 (equamente divisi: 16, 16 e 16) hanno riguardato le tre principali manifestazioni in pista, i Mondiali di Tokyo (Giappone), gli Europei Under 23 di Bergen (Norvegia) e gli Europei Under 20 di Tampere (Finlandia). Proprio a Tampere i ragazzi e le ragazze “passati” dal Progetto Talento hanno collezionato un bottino sontuoso con quattro ori (Erika Saraceni e Francesco Crotti, quest’ultimo inserito nel progetto anche per il 2025, nel triplo; Matteo Togni nei 110m ostacoli; Elisa Valensin nella 4x100), un argento (Daniele Inzoli nel lungo) e un bronzo (firmato dalla 4x400 con Giulia Macchi e Alice Caglio, ammesse all’iniziativa anche nel 2025): anche a Bergen gli atleti del Progetto Talento sono andati fortissimo con due ori (Matteo Sioli nell’alto e Alexandrina Mihai nella marcia 10.000m) e altri sei piazzamenti in top 8 (un quarto posto, due sesti, due settimi e un ottavo).