La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan?

L'ex arbitro Graziano Cesari esamina l'episodio chiave della partita e la reazione di Antonio Conte, che rischia due turni

12 Gen 2026 - 01:18
03:28 

Inter-Napoli, Graziano Cesari fa la moviola a Pressing: "Doveri in campo non vede lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan, viene quindi chiamato al VAR e dopo 18 secondi arriva la decisione definitiva. Vero, il difensore tocca il centrocampista dopo che aveva già calciato il pallone. Come Pavlovic-Thuram nel derby, questa è una situazione codificata e protocollata e valida in tutto il mondo non solo in Italia. Se non viene applicata, come il caso Gila su Conceiçao, è valutata dal designatore Rocchi come scelta sbagliata".

"Conte sa perfettamente che è una regola codificata e per questo non mi piace come ha reagito alla situazione. Calcia via il pallone, posso capire la stizza, poi Doveri lo espelle e lui va faccia a faccia col quarto uomo Colombo. Il labiale dice: 'vergognatevi, vergogna'. Quante giornate rischia? Minimo due, dipenderà da cosa scriveranno arbitro e quarto uomo nel referto".

