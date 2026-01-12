La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan?

"Conte sa perfettamente che è una regola codificata e per questo non mi piace come ha reagito alla situazione. Calcia via il pallone, posso capire la stizza, poi Doveri lo espelle e lui va faccia a faccia col quarto uomo Colombo. Il labiale dice: 'vergognatevi, vergogna'. Quante giornate rischia? Minimo due, dipenderà da cosa scriveranno arbitro e quarto uomo nel referto".