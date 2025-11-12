Atp Finals, oggi c'è Sinner-Zverev: in palio un posto in semifinale

Si tratta del decimo incontro tra i due, con Jannik avanti 5-4 dopo le quattro vittorie ottenute negli ultimi quattro incroci. In questa stagione i due si sono incrociati già tre volte: oltre alla semifinale di Parigi, Sinner ha battuto Zverev anche in finale a Vienna (36 63 75 in rimonta) e in finale agli Australian Open con un netto 3-0 (63 76(4) 63). L'ultima vittoria di Zverev, invece, risale al terzo turno degli US Open del 2023, quando Sascha sconfisse Jannik in cinque set (64 36 62 46 63) conquistando la quarta (e ultima) vittoria di fila contro l'azzurro, che al terzo turno del Roland Garros nel 2020 aveva lo aveva battuto (63 63 46 63) per la prima volta in carriera.