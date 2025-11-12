Atp Finals, oggi c'è Sinner-Zverev: in palio un posto in semifinale

Laila Hasanovic tifosa di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025
Jannik e Sascha si sfidano per la decima volta in carriera: l'azzurro è avanti 5-4 e ha vinto gli ultimi quattro incrocidi Martino Cozzi
Jannik Sinner e Alexander Zverev, ancora loro. A poco più di una settimana dalla semifinale del Master 1000 di Parigi, vinta 6-0 6-1 da Jannik, ma con il tedesco non al massimo della forma, il numero due e il numero tre del mondo tornano a sfidarsi questa sera in occasione della seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals in corso a Torino. In palio c'è un posto in semifinale e la prima posizione del girone, con entrambi vittoriosi all'esordio.
Si tratta del decimo incontro tra i due, con Jannik avanti 5-4 dopo le quattro vittorie ottenute negli ultimi quattro incroci. In questa stagione i due si sono incrociati già tre volte: oltre alla semifinale di Parigi, Sinner ha battuto Zverev anche in finale a Vienna (36 63 75 in rimonta) e in finale agli Australian Open con un netto 3-0 (63 76(4) 63). L'ultima vittoria di Zverev, invece, risale al terzo turno degli US Open del 2023, quando Sascha sconfisse Jannik in cinque set (64 36 62 46 63) conquistando la quarta (e ultima) vittoria di fila contro l'azzurro, che al terzo turno del Roland Garros nel 2020 aveva lo aveva battuto (63 63 46 63) per la prima volta in carriera.
All'esordio nella competizione, Zverev ha battuto Shelton in due set (6-3 7-6) non concedendo alcuna palla break e trovando grande sostegno dal servizio (nessun doppio fallo commesso). Anche Sinner ha esordito con una vittoria in due set con Felix Auger-Aliassime (7-5 6-1), complice anche un piccolo problema fisico accusato nel corso del secondo game.
STASERA SI QUALIFICANO IN SEMIFINALE SE...
SINNER
- batte ZVEREV e AUGER-ALIASSIME batte SHELTON
- batte ZVEREV in 2 set e SHELTON batte AUGER-ALIASSIME in 3 set
ZVEREV
- batte SINNER e SHELTON batte AUGER-ALIASSIME
- batte SINNER in 2 set e AUGER-ALIASSIME batte SHELTON in 3 set
