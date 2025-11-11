Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Atp Finals: Sinner si gioca l'accesso diretto in semifinale con Zverev, ultima chiamata per Auger-Aliassime e Shelton

Il 24enne di Sesto Pusteria chiuderà la giornata di mercoledì 12 novembre contro il tedesco, mentre il canadese e l'americano proveranno a rilanciare la corsa al prossimo turno

di Redazione
11 Nov 2025 - 13:34

Seconda giornata già decisiva per il "Bjorn Borg Group" alle ATP Finals di tennis, in corso a Torino. Dopo aver sconfitto all'esordio Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner si giocherà la qualificazione alle semifinali nel corso della serata di mercoledì 12 novembre. Il 24enne di Sesto Pusteria è chiamato ad affrontare non prima delle 20.30 il tedesco Alexander Zverev, a segno contro Ben Shelton, con l'obiettivo di conquistare l'accesso diretto alle semifinali e rilanciare la corsa al numero 1 del ranking mondiale.

Sinner dovrà infatti vincere a tutti i costi per sperare di compiere il contro-sorpasso su Carlos Alcaraz e un aiuto potrebbe arrivare anche dall'altra sfida della giornata, quella fra Auger-Aliassime e Shelton. Qualora dovesse vincere, il canadese garantirebbe all'azzurro il primo posto nel girone in caso di contemporaneo successo su Zverev, tuttavia andranno valutate le condizioni fisiche in occasione della partita in programma non prima delle 14.

Sinner contro Auger-Aliassime: le foto del match

1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Appuntamento decisivo anche per il doppio con il "John McEnroe Group" che vedrà gli inglesi Joe Salisbury e Neal Skupski sfidare alle 11.30 il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten per un posto al turno successivo, mentre il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic punteranno al riscatto contro gli americani Christian Harrison ed Evan King non prima delle 18. 

sinner
zverev
atp finals

Ultimi video

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

I più visti di Tennis

Tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Sinner, niente maxi-bonus dall'ATP nel 2025: ecco perché

Notizie del giorno
Vedi tutti
Djokovic si eleva al mito ad Atene
15:47
Djokovic si eleva al mito ad Atene
15:47
Rocchi sul giallo a Hojlund in Bologna-Napoli: "Era da rosso, ma sbagliata la reazione di Ferguson"
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH
15:47
Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"
Conte e De Laurentiis
15:46
Contatto Conte-AdL, cosa si sono detti: ampie garanzie, anche sul mercato
15:38
La Grande Panda conquista l'Europa