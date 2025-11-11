Atp Finals: Sinner si gioca l'accesso diretto in semifinale con Zverev, ultima chiamata per Auger-Aliassime e Shelton

Sinner contro Auger-Aliassime: le foto del match
© Getty Images
© Getty Images
Il 24enne di Sesto Pusteria chiuderà la giornata di mercoledì 12 novembre contro il tedesco, mentre il canadese e l'americano proveranno a rilanciare la corsa al prossimo turnodi Redazione
Seconda giornata già decisiva per il "Bjorn Borg Group" alle ATP Finals di tennis, in corso a Torino. Dopo aver sconfitto all'esordio Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner si giocherà la qualificazione alle semifinali nel corso della serata di mercoledì 12 novembre. Il 24enne di Sesto Pusteria è chiamato ad affrontare non prima delle 20.30 il tedesco Alexander Zverev, a segno contro Ben Shelton, con l'obiettivo di conquistare l'accesso diretto alle semifinali e rilanciare la corsa al numero 1 del ranking mondiale.
Sinner dovrà infatti vincere a tutti i costi per sperare di compiere il contro-sorpasso su Carlos Alcaraz e un aiuto potrebbe arrivare anche dall'altra sfida della giornata, quella fra Auger-Aliassime e Shelton. Qualora dovesse vincere, il canadese garantirebbe all'azzurro il primo posto nel girone in caso di contemporaneo successo su Zverev, tuttavia andranno valutate le condizioni fisiche in occasione della partita in programma non prima delle 14.
© Getty Images
© Getty Images
Appuntamento decisivo anche per il doppio con il "John McEnroe Group" che vedrà gli inglesi Joe Salisbury e Neal Skupski sfidare alle 11.30 il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten per un posto al turno successivo, mentre il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic punteranno al riscatto contro gli americani Christian Harrison ed Evan King non prima delle 18.