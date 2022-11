Atp Finals: Ruud vince la sfida inaugurale a Torino

TENNIS

Il norvegese sconfigge Auger-Aliassime: dopo un primo set equilibratissimo, conquistato solo al tiebreak, arriva lo scatto nel secondo parziale

© Getty Images La sfida inaugurale delle Atp Finals di Torino sorride a Casper Ruud: il norvegese ritrova le sensazioni della prima parte di stagione e doma Auger-Aliassime in due set (7-6, 6-4). Molto equilibrato il primo parziale, coi tennisti che lottano punto su punto in una partita avvincente: la spunta Ruud al tiebreak (7-4). Nel secondo, lo scandinavo è bravo a spezzare le velleità dell'avversario e chiudere i giochi in poco meno di due ore. Stasera tocca a Rafa Nadal contro Taylor Fritz.

Vedi anche Tennis Next Gen Atp Finals, a Milano trionfa Nakashima

RUUD-AUGER-ALIASSIME 7-6 6-4

La sfida inaugurale delle ATP Finals va a Casper Ruud: il norvegese sconfigge in due set Auger-Aliassime col punteggio di 7-6, 6-4. Il primo parziale è estremamente equilibrato, tra due dei grandi protagonisti della stagione che sta per concludersi: Ruud tenta più volte la fuga, portandosi spesso in vantaggio, ma viene sempre ripreso da un Auger-Aliassime in grande spolvero. Si arriva dunque al 6-6, che significa tiebreak. Anche qui regna l'equilibrio, finchè il norvegese non effettua lo scatto decisivo: 7-4 e primo set a Ruud dopo un'ora di gioco. Stesso copione nel secondo ed ultimo periodo: Auger-Aliassime risponde colpo su colpo allo scandinavo, che si dimostra più continuo e riesce a trovare lo scatto decisivo. Ruud si porta sul 5-3, resiste all'ultimo tentativo di rientro del rivale e vince 6-4. Successo in due set e 1h51' di gioco per il norvegese, che ha mostrato una buona condizione, sconfiggendo uno dei tennisti più in forma nel finale di stagione.