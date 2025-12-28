Sci, Coppa del Mondo: terzo posto per Lara Colturi nello slalom di Semmering, vince Mikaela Shiffrin

La 19enne di Torino che gareggia per l'Albania chiude sul gradino più basso del podio, alle spalle dell'americana e della svizzera Rast
Splendido terzo posto per Lara Colturi in Coppa del Mondo di sci: la 19enne di Torino, che gareggia per l'Albania, chiude sul gradino più basso del podio lo slalom di Semmering, a 0"57 di distacco dalla vincitrice di giornata. In Austria fa festa Mikaela Shiffrin: con il tempo complessivo di 1'48"82, l'americana batte per 9 centesimi la svizzera Camille Rast. Quindicesima Martina Peterlini, ventitreesima Lara Della Mea.
Quarto podio in slalom in questa edizione della Coppa del Mondo di sci di Lara Colturi: la classe 2006 di Torino, che però gareggia per l'Albania, viene beffata solo da Camille Rast e da una strepitosa Mikaela Shiffrin, che si impone a Semmering, in Austria. L'americana trova una grande vittoria, visto che dopo la prima manche (54"70 per l'elvetica, +0"54 per la statunitense) era dietro di più di mezzo secondo e virtualmente fuori dal podio. Shiffrin, però, è la più veloce della seconda manche: 53"58 di parziale per un tempo complessivo di 1'48"82. A fallire il podio, di fatto, è la padrona di casa Katharina Liensberger, che chiude quarta. Poi tocca a Lara Colturi che, prima della partenza di Shiffrin, è già certa del podio in virtù del suo 1'49"39, pur restando anche dietro Rast. Alla fine, saranno 57 i centesimi di ritardo dalla vincitrice di giornata, che però oggi era semplicemente insuperabile.
L'unica che prova a metterla in difficoltà è proprio Rast, che però nella seconda parte di gara commette un errore che le fa perdere più di mezzo secondo in due rilevamenti cronometrici: alla fine, chiude a 9 centesimi, una beffa per la svizzera. A parte Lara Colturi, che è pur sempre nata a Torino, non vanno bene le altre due italiane della seconda manche: quindicesimo posto Martina Peterlini, che in realtà era ventunesima dopo la prima manche e che chiude a +5"39. Crollo verticale, invece, per Lara Della Mea, che perde ben dieci posizioni risultando ventitreesima (+8"72) e penultima tra le atlete capaci di completare la prova.