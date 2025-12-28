Sci, Coppa del Mondo: terzo posto per Lara Colturi nello slalom di Semmering, vince Mikaela Shiffrin

Quarto podio in slalom in questa edizione della Coppa del Mondo di sci di Lara Colturi: la classe 2006 di Torino, che però gareggia per l'Albania, viene beffata solo da Camille Rast e da una strepitosa Mikaela Shiffrin, che si impone a Semmering, in Austria. L'americana trova una grande vittoria, visto che dopo la prima manche (54"70 per l'elvetica, +0"54 per la statunitense) era dietro di più di mezzo secondo e virtualmente fuori dal podio. Shiffrin, però, è la più veloce della seconda manche: 53"58 di parziale per un tempo complessivo di 1'48"82. A fallire il podio, di fatto, è la padrona di casa Katharina Liensberger, che chiude quarta. Poi tocca a Lara Colturi che, prima della partenza di Shiffrin, è già certa del podio in virtù del suo 1'49"39, pur restando anche dietro Rast. Alla fine, saranno 57 i centesimi di ritardo dalla vincitrice di giornata, che però oggi era semplicemente insuperabile.