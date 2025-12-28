Tennis, Kyrgios vince la “Battle of the Sexes” contro Sabalenka

SABALENKA: "VORREI AFFRONTARE KYRGIOS DI NUOVO"

"Mi sono sentita benissimo. Penso di aver combattuto alla grande. Lui era in difficoltà, si è stancato molto. Credo che il livello sia stato altissimo, ho fatto tanti colpi bellissimi, sono andata spesso a rete, palle corte. Mi sono davvero divertita". Così Aryna Sabalenka dopo la sconfitta rimediata contro Nick Kyrgios nella 'battaglia dei sessi', match d'esibizione disputato a Dubai. . "La prossima volta che giocherò contro di lui conoscerò già le tattiche, i suoi punti di forza e di debolezza, e sarà sicuramente una partita migliore - ha aggiunto la bielorussa - Amo mettermi alla prova e mi piacerebbe affrontarlo di nuovo". Anche Kyrgios è d'accordo. "Sarei contento di giocare ancora contro Aryna, che è una grandissima campionessa", ha detto lasciando aperto uno spiraglio per una possibile rivincita.