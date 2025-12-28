Logo SportMediaset

Tennis, Kyrgios vince la “Battle of the Sexes” contro Sabalenka

L’australiano si impone in due set (6-3, 6-3) nella sfida di Dubai, ma Aryna illumina con colpi magistrali

28 Dic 2025 - 19:09
La quarta “Battle of the Sexes” della storia del tennis se la prende Nick Kyrgios: l’australiano a Dubai ha la meglio su Aryna Sabalenka in poco più di un’ora e quindici minuti, con il punteggio di 6-3, 6-3. La bielorussa illumina con una serie di colpi magistrali apprezzati dalla platea emiratina, il suo rivale scherza in avvio dei set ma poi accelera e si porta a casa il successo. Terza vittoria maschile nelle quattro battaglie disputate.

Bille Jean King resta ancora l’unica tennista donna a trionfare in una Battle of the Sexes: nel quarto appuntamento di sempre della battaglia tra tennisti del circuito Atp e tenniste Wta a trionfare è Nick Kyrgios, che si impone con un doppio 6-3 contro Aryna Sabalenka. L’australiano scherza in avvio del primo set, e in questo la bielorussa è la “partner” perfetta: risponde alle provocazioni e a sua volta stuzzica il suo rivale, strappando anche un paio di turni di battuta. La numero uno del ranking Wta parte forte nel secondo set, concedendosi anche ad un balletto durante un time-out richiamato proprio per esibirsi in questo senso. L’australiano fa copia e incolla rispetto al primo parziale: sul 3-3 (esattamente come in precedenza) mette la freccia e allunga, per poi chiudere in un’ora e diciassette minuti complessivi. Sabalenka viene anche un po’ penalizzata dal regolamento speciale di questa esibizione, che impediva la possibilità di effettuare la seconda di servizio (subito punto all’avversario in caso di battuta sbagliata). Il pubblico emiratino, sempre a sostegno di Aryna, si esalta quando vengono annullati tre match point a Kyrgios, ma è l’ultima emozione del match. L’australiano diventa quindi il terzo tennista Atp a vincere la Battle of the Sexes, dopo Bobby Riggs nel 1973 e Jimmy Connors nel 1992.

KYRGIOS: "PARTITA DURA, SABALENKA GRANDE COMBATTENTE"
"Aryna mi ha tolto il mio servizio un paio di volte, è una grande combattente. Ovviamente ero nervoso, non credo che molte persone avrebbero alzato la mano per essere nella mia posizione". Sono le prime parole di Nick Kyrgios dopo aver battuto Aryna Sabalenka nella 'battaglia dei sessi', match d'esibizione disputato a Dubai. "E' stata una partita lottata, un match di cui tutto il mondo ha parlato negli ultimi mesi. Ci sono stati break da entrambe le parti, avrebbe potuto finire in un modo o nell'altro", ha aggiunto il tennista australiano.

SABALENKA: "VORREI AFFRONTARE KYRGIOS DI NUOVO"
"Mi sono sentita benissimo. Penso di aver combattuto alla grande. Lui era in difficoltà, si è stancato molto. Credo che il livello sia stato altissimo, ho fatto tanti colpi bellissimi, sono andata spesso a rete, palle corte. Mi sono davvero divertita". Così Aryna Sabalenka dopo la sconfitta rimediata contro Nick Kyrgios nella 'battaglia dei sessi', match d'esibizione disputato a Dubai. . "La prossima volta che giocherò contro di lui conoscerò già le tattiche, i suoi punti di forza e di debolezza, e sarà sicuramente una partita migliore - ha aggiunto la bielorussa - Amo mettermi alla prova e mi piacerebbe affrontarlo di nuovo". Anche Kyrgios è d'accordo. "Sarei contento di giocare ancora contro Aryna, che è una grandissima campionessa", ha detto lasciando aperto uno spiraglio per una possibile rivincita.

