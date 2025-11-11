Atp Finals, Alcaraz vince la battaglia con Fritz: lo spagnolo a una vittoria dalla conferma del numero uno

Bastano i primi game per capire che sul campo dell'Inalpi Arena di Torino sarà battaglia: 30 punti totali e quasi 20 minuti per chiudere i primi due giochi. Fritz inizia al servizio per fare partita di testa ma Alcaraz ha idee diverse: lo spagnolo è subito molto aggressivo in risposta, procurandosi due palle break nel game di apertura. Lo statunitense però è bravo a mantenere i nervi saldi e tirarsi fuori dai guai con l'aiuto del servizio. La bagarre continua anche sulla battuta del numero uno al mondo, chiamato subito agli straordinari per annullare due palle break e riportarsi in parità. Il break, nell'aria, è soltanto rimandato al terzo gioco: Carlitos mette Fritz spalle al muro e gli toglie la battuta lasciandolo a 15. Ma il numero 6 del mondo non si perde d'animo e nel gioco successivo, alla quinta palla break in 30 minuti, riesce a convertire e a riportare tutto in parità. Due pari dopo i primi quattro game con tante occasioni per il giocatore in risposta. È Alcaraz però che deve sudare di più per tenere la battuta: lo spagnolo, non supportato dalla prima, subisce i colpi piatti e veloci di Fritz e incappa in diversi errori. Lo statunitense invece è un treno al servizio e dunque la naturale conclusione del set è il tie break. Il primo ad allungare è Fritz che cambia campo sul 4-2 con un mini break di vantaggio e non si volta più indietro. Il gap addirittura si amplia a due mini break: poi, con due ace di fila, un ottimo Fritz chiude il tie break 7-2 e si porta a casa il primo set.