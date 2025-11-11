Logo SportMediaset

Tennis
Atp Finals

Atp Finals, Alcaraz vince la battaglia con Fritz: lo spagnolo a una vittoria dalla conferma del numero uno

Dopo quasi tre ore di lotta Carlitos batte lo statunitense 6-7; 7-5; 6-3: ora la conferma del primo posto nel ranking è a un passo 

11 Nov 2025 - 17:15

Una vittoria da campione. Carlos Alcaraz vince contro un ottimo Taylor Fritz una partita spettacolare che per lunghi ha viaggiatop sul filo dell'equilibrio e, a un certo punto, ha rischiato anche di perdere. Lo spagnolo mette una seria ipoteca su un posto in semifinale alle Atp Finals di Torino (sicuro se De Minaur in serata dovesse battere Musetti). Una battaglia colpo su colpo durata quasi tre ore conclusa con il punteggio di 6-7; 7-5; 6-2. Alcaraz trova la seconda vittoria del suo girone dopo il successo su De Minaur: ora per mantenere il primo posto mondiale e portarsi a casa la coppa del numero uno basterà vincere un'altra partita. Potrebbe succedere già giovedì sera nell'incontro che lo vedrà contro Lorenzo Musetti. 

Atp Finals, Alcaraz-Fritz: il film della partita

© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"Sono esausto ma sono davvero contento: è stata una grande partita", le prime parole a caldo dello spagnolo nel post partita. Poi Carlos entra nell'analisi del match: "Taylor ha giocato in maniera fantastica, ha servito benissimo. A un certo punto non sapevo come avrei potuto vincere: ho resisto nelle difficoltà e nella stanchezza e sono riuscito a trovare la chiave per vincerla al terzo". Per lunghi tratti dell'incontro Alcaraz è sembrato in grossa difficoltà, poi alla fine del secondo set è improvvisamente girato tutto: "In una partita di tennis può cambiare tutto da un punto all'altro. A un certo punto non riuscivo a rispondere al suo servizio. Poi sul 6-5 del secondo lui ha commesso qualche errore e io sono riuscito ad approfittarne. Nel terzo è cambiato tutto: ho giocato il mio miglior tennis e sono riuscito a vincere una partita difficilissima". 

LA PARTITA

Bastano i primi game per capire che sul campo dell'Inalpi Arena di Torino sarà battaglia: 30 punti totali e quasi 20 minuti per chiudere i primi due giochi. Fritz inizia al servizio per fare partita di testa ma Alcaraz ha idee diverse: lo spagnolo è subito molto aggressivo in risposta, procurandosi due palle break nel game di apertura. Lo statunitense però è bravo a mantenere i nervi saldi e tirarsi fuori dai guai con l'aiuto del servizio. La bagarre continua anche sulla battuta del numero uno al mondo, chiamato subito agli straordinari per annullare due palle break e riportarsi in parità. Il break, nell'aria, è soltanto rimandato al terzo gioco: Carlitos mette Fritz spalle al muro e gli toglie la battuta lasciandolo a 15. Ma il numero 6 del mondo non si perde d'animo e nel gioco successivo, alla quinta palla break in 30 minuti, riesce a convertire e a riportare tutto in parità. Due pari dopo i primi quattro game con tante occasioni per il giocatore in risposta. È Alcaraz però che deve sudare di più per tenere la battuta: lo spagnolo, non supportato dalla prima, subisce i colpi piatti e veloci di Fritz e incappa in diversi errori. Lo statunitense invece è un treno al servizio e dunque la naturale conclusione del set è il tie break. Il primo ad allungare è Fritz che cambia campo sul 4-2 con un mini break di vantaggio e non si volta più indietro. Il gap addirittura si amplia a due mini break: poi, con due ace di fila, un ottimo Fritz chiude il tie break 7-2 e si porta a casa il primo set. 

Nel secondo set la battaglia continua. Il primo ad avere occasioni è ancora lo statunitense che nel quinto game si porta a palla break: Alcaraz però è mostruoso in difesa e riesce ad annullarla. Fritz risponde colpo su colpo da fondo e allunga il gioco oltre i 14 minuti guadagnandosi un'altra occasione di break: lo spagnolo non molla e combattendo come un leone riesce a tenere il servizio. La partita segue i servizi fino al 6-5 in favore di Alcaraz: nel game per mandare anche il secondo set al tie break lo spagnolo lascia andare i primi colpi in risposta e balza subito sullo 0-40. Fritz annulla la prima, ma sulla seconda è costretto a capitolare col punteggio di 7-5: il match si deciderà al terzo.  

Nel terzo parziale la musica sembra essere cambiata: Alcaraz è più sciolto e fa meno fatica a tenere il servizio. Fritz invece sembra aver accusato il colpo a livello psicologico dopo aver avuto le occasioni per chiudere il match nel secondo. Anche la fatica inizia a frasi sentire dopo 2 ore e 30 di lotta. La svolta decisiva nel sesto gioco del terzo set: come nel break che ha deciso il secondo Alcaraz vola subito sullo 0-40. Fritz riesce ad annulla la prima ma poi, esausto, non riesce più a reggere la pressione da fondo di Carlitos che vola sul 4-2 e servizio. Lo spagnolo prova a non voltartsi più ma Fritz non alza bandiera bianca: lo statunitense rischia di perdere per la seconda volta il servizio ma con un moto d'orgoglio annulla 3 match point e si porta a 3 game vinti. Alcaraz conclude l'opera al servizio senza problemi. Ora la conferma del primo posto del ranking è a una vittoria di distanza. 

