Ancora una pole per Mortara a Jeddah, sconfitto in finale Dennis

Pole position bis per Edoardo Mortara sul Cornice Circuit di Jeddah. Il pilota elvetico di Mahindra prevale in finale su Jake Dennis (Andretti) con il tempo di un minuto, 15 secondi e 16 millesimi e un vantaggio difeso sulla linea del traguardo di 37 millesimi sul rivale. Dalla seconda linea scatteranno il campione 2020 Antonio Félix Da Costa (Jaguar), battuto da Dennis in semifinale e il campione in carica Oliver Rowland (Nissan), in ripresa dopo un venerdì da incubo ed eliminato da Mortara. Non ha superato la fase a gruppi Pascal Wehrlein, vincitore venerdì di gara uno, nuovo leader della classifica generale ma solo sesto nel gruppo A: il tedesco scatta quindi sul lato interno della sesta fila a fianco del brasiliano Felipe Drugovich. Settima fila in compagnia di Pepe Martí (Cupra) per Mitch Evans (Jaguar), sul terzo gradino del podio di gara-uno e costretto ad una nuova rimonta alle 18.00 per ripetersi.