Ancora una pole per Mortara a Jeddah, sconfitto in finale Dennis
In ombra il vincitore di gara-uno e nuovo leader della generale Wehrlein che prenderà il via da centro gruppodi Stefano Gatti
© FormulaE
Pole position bis per Edoardo Mortara sul Cornice Circuit di Jeddah. Il pilota elvetico di Mahindra prevale in finale su Jake Dennis (Andretti) con il tempo di un minuto, 15 secondi e 16 millesimi e un vantaggio difeso sulla linea del traguardo di 37 millesimi sul rivale. Dalla seconda linea scatteranno il campione 2020 Antonio Félix Da Costa (Jaguar), battuto da Dennis in semifinale e il campione in carica Oliver Rowland (Nissan), in ripresa dopo un venerdì da incubo ed eliminato da Mortara. Non ha superato la fase a gruppi Pascal Wehrlein, vincitore venerdì di gara uno, nuovo leader della classifica generale ma solo sesto nel gruppo A: il tedesco scatta quindi sul lato interno della sesta fila a fianco del brasiliano Felipe Drugovich. Settima fila in compagnia di Pepe Martí (Cupra) per Mitch Evans (Jaguar), sul terzo gradino del podio di gara-uno e costretto ad una nuova rimonta alle 18.00 per ripetersi.
© FormulaE
Tornando nella top ten, la terza fila vede appaiati Jean-Eric Vergne con la Citroen (eliminato ai quarti dal futuro poleman Mortara) e Maximilian Guenther (ko con Rowland) con la migliore delle DS Penske sulla griglia di partenza. Alle loro spalle (quarta fila) ci sono Sebastien Buemi con la Gen3 Evo di Envision (fatto fuori ai quarti da Dennis) e l'ex leader della generale Nick Cassidy (Citroen), superato venerdì al termine di gara-uno da Wehrlein ed eliminato ai quarti oggi dal portoghese Da Costa. A chiudere la prima pagina dello schieramento di partenza sono Dan Ticktum (Cupra) e Zane Maloney che regala un posto nella top ten alla Lola.
© FormulaE