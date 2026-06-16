Jannik Sinner, l'Unione Astronomica Internazionale gli dedica un asteroide

A richiedere la dedica, su suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze), sono stati due degli scopritori, ossia l'astronomo Fabrizio Bernardi che lavora nella Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide '99942 Apophis', e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino. "Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner - dicono i due astronomi - non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle".