Milan, rispunta Osorio: è il jolly perfetto per Amorim. E può arrivare senza l'addio di Leao

Il mercato del Milan nella sessione estiva 2025-26 ha assunto i contorni di un thriller: partito a tutta birra con i 100 (e più) milioni spesi per Mario Gila e Gonçalo Ramos, si è poi assestato su una serie di voci senza seguito sia in entrata che in uscita. Ruben Amorim ha affermato di voler valutare qualunque elemento presente in rosa, a quanto traspare è giunto finanche a fermare la cessione di Pervis Estupinian all'Aston Villa. Il principio è ottimo, perché i giocatori sono un patrimonio del club, ma il tecnico portoghese ha anche idee molto specifiche sullo stile di gioco che vanno assecondate con calciatori al momento assenti per tipologia nella rosa rossonera. Rosa che, per altro, è al momento ipertrofica: 33 elementi sono tanti, forse troppi. Così come i 19 giocatori di movimento della scorsa stagione erano forse un numero eccessivamente basso. In altre parole, serve vendere tanto e comprare q.b., quanto basta. Chi ha le chiavi per sbloccare la serratura del mercato è Gerry Cardinale: il patron dei rossoneri, notevolmente più presente nelle vicende societarie rispetto al passato, ha preso in mano il club e si occupa quasi in prima persona delle attività fondamentali. Dopo le amichevoli con Chelsea e Manchester United valuterà si osserverà se e come muoversi.