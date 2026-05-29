Roland Garros, perché Sinner ha giocato a mezzogiorno contro Cerundolo?

29 Mag 2026 - 11:33
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Sinner al Roland Garros © italyphotopress

Sinner al Roland Garros © italyphotopress

La clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros ha riacceso il dibattito sulle scelte di programmazione degli organizzatori francesi, che hanno mandato il numero uno del mondo in campo sul Philippe Chatrier alle ore 12:00.

La decisione di inserire l'azzurro nel match di apertura della sessione diurna è dipesa in primis dalla rigida regola dell'alternanza degli slot orari, dato che il campione altoatesino aveva già disputato in serata il suo incontro d'esordio contro Tabur.

Tuttavia, la scelta di privare il Centrale di Sinner nella prestigiosa sessione serale (quella del prime time televisivo e dei biglietti più costosi) è legata anche alla volontà del comitato organizzatore di premiare i tennisti di casa: per lo slot più importante della giornata, infatti, i francesi hanno preferito dare la precedenza al match tra il loro connazionale Arthur Rinderknech e Matteo Berrettini.

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