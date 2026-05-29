Roland Garros, perché Sinner ha giocato a mezzogiorno contro Cerundolo?

Tuttavia, la scelta di privare il Centrale di Sinner nella prestigiosa sessione serale (quella del prime time televisivo e dei biglietti più costosi) è legata anche alla volontà del comitato organizzatore di premiare i tennisti di casa: per lo slot più importante della giornata, infatti, i francesi hanno preferito dare la precedenza al match tra il loro connazionale Arthur Rinderknech e Matteo Berrettini.