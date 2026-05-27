Tristezza e sollievo: ritrovati i resti del Ragno di Lecco Mario Conti

Sono stati i suoi Ragni di Lecco ad annunciare il ritrovamento dei resti dell'alpinista lecchese Mario Conti, avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 maggio in una scarpata nei boschi a nord della città di Sondrio. Conti era stato - ormai più di cinquantadue anni fa - uno dei protagonisti della mitica ascensione del Cerro Torre del 1974 e di tante altre tra le più importanti realizzazioni dello storico sodalizio lecchese. Mario "Mariolino" Conti era nato a Lecco il 15 marzo del 1944, era diventato Guida Alpina nel 1969 e dei Ragni della Grignetta era stato presidente. Oltre che da lui, il team di vetta del Cerro Torre 1974 (prima assoluta del "Grido di Pietra", avvenuta lungo la sua parete ovest) era costituito da Casimiro Ferrari, Pino Negri e Daniele Chiappa (una dozzina invece i componenti della spedizione al completo). Al momento della scomparsa Mario aveva settantanove anni e aveva lasciato la sua abitazione lungo la strada provinciale della Valmalenco per una passeggiata come tante altre. Dopo aver annunciato ritrovamento e riconoscimento dei resti del mitico "Zenin", così prosegue il testo del post social dei Ragni: