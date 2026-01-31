Milano Cortina: bimbo di Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura

31 Gen 2026 - 17:12
© facebook

© facebook

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha proposto un ruolo nella Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi a Cortina, apprende l'ANSA, al bambino del bellunese che martedì scorso è stato fatto scendere sotto la neve dal bus che doveva riportarlo a casa da scuola. La famiglia del bambino avrebbe accettato la proposta con entusiasmo. Sulla vicenda che ha coinvolto l'undicenne, Dolomiti Bus, titolare del servizio di linea sulla tratta in questione, ha recentemente confermato di aver avviato approfondimenti attraverso un rigoroso accertamento dei fatti accaduti.

