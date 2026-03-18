Baseball: World Classic, Venezuela batte Usa 3-2 e conquista suo primo titolo

Il Venezuela ha vinto per la prima volta il World Baseball Classic, battendo gli Stati Uniti 3-2 grazie al doppio decisivo di Eugenio Suarez al nono inning. "Nessuno credeva nel Venezuela, ma ora abbiamo vinto il campionato", ha detto Suarez, "questa è una festa per tutto il Venezuela". Maikel Garcia è stato eletto MVP del torneo. Per gli Stati Uniti è la seconda finale consecutiva persa del principale evento internazionale di baseball, l'ultimo titolo risale al 2017. Il Venezuela è la seconda nazione latinoamericana a vincere il WBC, dopo la Repubblica Dominicana nel 2013. Gli Stati Uniti hanno conquistato il titolo nel 2017 e hanno perso la finale del 2023 contro il Giappone, tre volte campione. Il tutto esaurito di 36.190 spettatori al loanDepot Park di Miami era fortemente filo-venezuelano, con alcuni presenti che hanno fischiato i giocatori statunitensi durante le presentazioni.