Basket, Italia donne show: Senegal travolto 85-35

Chiude in bellezza l'Italia femminile del basket, che dopo aver conquistato la qualificazione ai Mondiali di Berlino 2026 superando la Spagna, domina anche il Senegal e termina il torneo alle spalle soltanto degli Stati Uniti. Per le azzurre di Andrea Capobianco un percorso quasi perfetto, che pesa in vista dei sorteggi iridati del 21 aprile. A San Juan la gara dura appena un minuto: sul 2-2 iniziale arriva subito lo strappo decisivo. L'Italia accelera con Cecilia Zandalasini, la tripla di Costanza Santucci e i liberi di Martina Spreafico, costruendo un primo quarto senza storia chiuso sul 26-7, anche grazie alle numerose palle perse e ai falli delle africane. Nel secondo periodo il copione non cambia: il Senegal prova a reagire ma l'intensità difensiva azzurra spegne ogni tentativo, con il divario che si amplia fino al 44-20 dell'intervallo. In avvio di ripresa ancora Zandalasini, insieme a Lorela Cubaj, firma il +30 che trasforma la partita in pura accademia. Il match si chiude sull'85-35, con Sara Madera miglior realizzatrice con 16 punti. Ma lo sguardo è già rivolto a Berlino, dove l'Italia si presenterà con ambizioni importanti. Al momento sono 15 le qualificate su 16: tra le teste di serie figurano Stati Uniti, Australia, Francia e Cina, seguite da Belgio, Spagna, Nigeria e Giappone. L'Italia si colloca nella fascia intermedia insieme a Germania, Corea e Turchia, in attesa dell'ultimo verdetto per completare il quadro del Mondiale.