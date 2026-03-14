Baseball: storica Italia, in semifinale al World Classic

Gli azzurri sono stati bravi a sventare la rimonta di Portorico da 8-2 a 8-6 chiudendo il conto al nono inning. Merito di Weissert che ha spento la rimonta dei caraibici. Ora l'Italia del baseball dovrà attendere la notte tra lunedì e martedì per una nuova e storica sfida in semifinale con la vincente di Venezuela-Giappone.