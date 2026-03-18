Nba: Gilgeous-Alexander trascina i Thunder ai play off

18 Mar 2026 - 10:00

Oklahoma City è gia' ai play off di Nba. Guidata da un Gilgeous-Alexander autore di 40 punti, i Thunder hanno battuto 113-108 gli Orlando Magic conquistando cosi' un posto alla fase a eliminazione diretta. La nona vittoria consecutiva ha portato Oklahoma City in testa alla Western Conference (54-15), davanti ai San Antonio Spurs, secondi in classifica. Orlando è scivolata a 38-30, rimanendo al sesto posto nella Eastern Conference. Paolo Banchero è stato il miglior realizzatore di Orlando con 32 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Gilgeous-Alexander, MVP in carica della Nba, ha applaudito la sua squadra per aver reagito a un inizio partita difficile ("è quello che fanno le grandi squadre: quando la macchina va un po' fuori strada, la rimettono in carreggiata") e ha prolungato a 129 la sua striscia record di partite con almeno 20 punti. 

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