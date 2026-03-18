Tennis: Bellucci supera le qualificazioni, settimo italiano a Miami

Mattia Bellucci ha superato le qualificazioni ed è entrato nel tabellone principale del Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione. E' il settimo italiano nel torneo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 della classifica Atp, ha sconfitto nel turno decisivo 3-6 7-6 6-3 lo statunitense Murphy Cassone (256). Nel tabellone principale è stato sorteggiato contro un altro statunitense, Alex Michelsen, 21enne numero 40 del mondo, che l'ha battuto nell'unico precedente confronto diretto, a Washington nel 2024.