World Baseball Classic, l'Italia sfida il Venezuela in semifinale

"Abbiamo festeggiato trenta minuti, poi abbiamo preso il volo per Miami: festeggeremo per davvero solo quando avremo finito, e non abbiamo ancora concluso. Questo comunque è un sogno, ed è diventato realtà perché abbiamo lavorato proprio per fare questo: è uno spettacolo. Non pensavo che in così poco tempo avremmo ottenuto questi risultati, ma voglio ringraziare il mio staff, perché nessuno può fare nulla da solo" ha commentato il manager Francisco Cervelli.