Sfuma il sogno mondiale dell'Italia del baseball: azzurri battuti 4-2 dal Venezuela a Miami

Il fuoricampo di Eugenio Sußrez al quarto inning contro Aaron Nola ha dato il via alla rimonta, e il vincitore Ángel Zerpa è uscito indenne da una situazione con le basi piene al sesto inning lanciando una palla veloce all'esterno che ha superato Sam Antonacci. Gleyber Torres ha ottenuto una base su ball all'inizio del settimo inning contro lo sconfitto Michael Lorenzen, e il singolo di Jackson Chourio con due eliminati ha portato corridori in prima e terza base. Acuña ha battuto una palla a terra verso il buco dell'interbase ed è riuscito a battere il lancio di Antonacci dall'erba del campo esterno, permettendo al corridore di riserva Andrés Giménez di segnare. Garcia ha battuto una palla veloce sul 2-0 verso sinistra, portando a casa Chourio con il punto del vantaggio, e Arraez ha costretto Lorenzen a uscire dal campo dopo che quest'ultimo aveva battuto un singolo su una palla veloce a conteggio pieno. Daniel Palencia ha ottenuto tre eliminazioni per la salvezza, eliminando Antonacci per strikeout e chiudendo la partita.