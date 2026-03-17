Sfuma il sogno mondiale dell'Italia del baseball: azzurri battuti 4-2 dal Venezuela a Miami
Al World baseball classic i sudamericani si sono imposti in rimonta
© Getty Images
Il Venezuela si è qualificato per la finale del World Baseball Classic, ponendo fine alla favola dell'Italia con una vittoria in rimonta per 4-2. La nazionale azzurra, vera sorpresa del torneo che è riuscita a battere gli Stati Uniti, si è avvicinata a realizzare un'altra impresa dopo essersi portata in vantaggio contro i sudamericani per 2-0 dopo due inning. Ma il Venezuela ha messo a segno una rimonta di tre punti nel settimo inning, conquistando un vantaggio decisivo e sigillando la vittoria che lo proietta alla finale contro gli Stati Uniti a Miami. Zach Derenzo ha portato gli italiani in vantaggio per 1-0. Poco dopo è arrivato il raddoppio del vantaggio con Jac Caglianone. A questo punto il Venezuela è rientrato in partita, portando il punteggio sul 2-1 e poi dilagando con tre punti nel settimo inning.
Ma una squadra con tre giocatori nati in Italia, alcuni provenienti dalla Major League e molti dalle leghe minori non è riuscita a mantenere il vantaggio negli ultimi inning contro un attacco che ha messo a segno tre punti battuti a casa consecutivi da parte di All-Star, tra le urla di gioia del pubblico venezuelano che gremiva il LoanDepot Park. L'Italia è passata in vantaggio nel secondo inning quando Keider Montero ha forzato un punto con tre basi su ball consecutive, l'ultima a J.J. D'Orazio. Dante Nori ha poi battuto in un'eliminazione forzata che ha permesso a Ricardo Sßnchez di segnare un punto, il primo dei sei rilievi che insieme hanno chiuso la partita concedendo solo cinque valide.
Ronald Acuña Jr., Maikel Garcia e Luis Arraez hanno messo a segno dei singoli con due eliminati al settimo inning, regalando al Venezuela la vittoria per 4-2 sull'Italia lunedì sera e l'accesso alla sua prima finale del World Baseball Classic. Il Venezuela ha rimontato uno svantaggio di 2-0 al quarto inning, dopo aver recuperato da uno svantaggio di tre punti, per battere i campioni in carica del Giappone nei quarti di finale e raggiungere la finale per la prima volta dopo la sconfitta contro la Corea del Sud nella sua unica precedente semifinale nel 2009. L'Italia, la prima nazione europea a raggiungere una semifinale del World Baseball Classic, aveva un record di 5-0 nel torneo e aveva attirato l'attenzione con il rituale del caffè espresso dopo ogni fuoricampo e le celebrazioni per la vittoria a base di vino italiano.
Il fuoricampo di Eugenio Sußrez al quarto inning contro Aaron Nola ha dato il via alla rimonta, e il vincitore Ángel Zerpa è uscito indenne da una situazione con le basi piene al sesto inning lanciando una palla veloce all'esterno che ha superato Sam Antonacci. Gleyber Torres ha ottenuto una base su ball all'inizio del settimo inning contro lo sconfitto Michael Lorenzen, e il singolo di Jackson Chourio con due eliminati ha portato corridori in prima e terza base. Acuña ha battuto una palla a terra verso il buco dell'interbase ed è riuscito a battere il lancio di Antonacci dall'erba del campo esterno, permettendo al corridore di riserva Andrés Giménez di segnare. Garcia ha battuto una palla veloce sul 2-0 verso sinistra, portando a casa Chourio con il punto del vantaggio, e Arraez ha costretto Lorenzen a uscire dal campo dopo che quest'ultimo aveva battuto un singolo su una palla veloce a conteggio pieno. Daniel Palencia ha ottenuto tre eliminazioni per la salvezza, eliminando Antonacci per strikeout e chiudendo la partita.