La Juve ricorda l'Heysel: "Per sempre nei nostri cuori"

"Heysel, il giorno del ricordo. Per sempre nei nostri cuori": con queste parole pubblicate sui social, la Juventus ha voluto celebrare 41esimo anniversario dalla tragedia avvenuta in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e il Liverpool con la morte di 39 persone allo stadio di Bruxelles il 29 maggio 1985. "Ci sono date che non svaniscono nel tempo", si legge in un comunicato sul sito, "momenti in cui la storia si ferma e cede al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei momenti più dolorosi nella storia della Juventus. In quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò dal palcoscenico di una grande festa sportiva in teatro di una drammatica tragedia. Fu un insensato atto di follia che costò la vita a 39 persone innocenti, giunte in Belgio per seguire la loro passione, e lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio. Il passare degli anni non attenua il dolore, né guarisce la ferita. Al contrario, rafforza la profonda convinzione della Juventus di preservare la memoria condivisa di coloro che non fecero ritorno a casa".

Da quest'anno però il 29 maggio non sarà più soltanto una data custodita dal dolore dei familiari e dalla memoria dei sopravvissuti. Da oggi diventa ufficialmente Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Heysel. Istituita dal Parlamento, si legge ancora nel comunicato, è "un altro modo per riaffermare, ogni giorno e per sempre, il valore del rispetto, affinché ciò che è accaduto non accada mai più. Per sempre nei nostri cuori".