Biathlon, Coppa del mondo: Dorothea Wierer vince la 15km a Ostersund

Battuta al fotofinish per soli tre decimi la finlandese Leinamo

02 Dic 2025 - 18:17
© IPA

© IPA

Dorothea Wierer ha vinto la 15 km individuale di biathlon a Ostersund, in Svezia, nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo: è la sua 17a vittoria complessiva in carriera in Coppa del mondo, la settima nella specialità, un successo che arriva a 10 anni esatti dal suo primo acuto, arrivato proprio a Östersund il 3 dicembre 2015. L'atleta di Anterselva, alla sua ultima stagione da professionista, ha battuto al fotofinish per soli tre decimi la finlandese Sonja Leinamo. Terza la francese Camille Bened, decima l'altra italiana Lisa Vittozzi. Wierer non vinceva in Cdm da oltre due anni.

Milano-Cortina 2026, il futuro di Wierer: "Mi prenderò un po' di tempo per capire cosa fare dopo il ritiro"

