F1, mama Antonelli: "Abbiamo pianto tutti, grande soddisfazione"

16 Mar 2026 - 13:30

"E' una cosa talmente grande e bella che non so cosa dire. E' una grande soddisfazione, merito a lui e alla Mercedes, è stato un grande lavoro di squadra". Così Veronica Pomaro, madre di Kimi Antonelli, parlando con i cronisti subito dopo l'arrivo del figlio, vincitore ieri del Gp di Cina in Formula 1, all'aeroporto di Bologna. "Io in realtà ero stata abbastanza tranquilla, poi quando l'ho visto piangere mi sono messa a piangere anche io, ma penso sia normale - ha ammesso - Hanno pianto un po' tutti credo. Kimi adesso vuole le tagliatelle? Io in realtà avevo preparato la gramigna al ragù". "Va bene lo stesso", la replica sorridente del pilota della Mercedes.

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