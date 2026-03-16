F1, Antonelli: "Il giorno più bello della mia vita, per ora"

"Il giorno più bello della mia vita Vincere il mio primo gran premio è la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni sin da quando ho iniziato a correre. Ma è solo l'inizio. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportato e mi continuano a supportare in questo viaggio: la mia squadra, la mia famiglia e tutti voi da casa. Siete una forza incredibile che mi spinge come non mai verso i miei sogni. Ci vediamo di nuovo in pista, tra pochissimo. PS. Il giorno più bello della mia vita, per ora". Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, sul proprio profilo Instagram, il giorno dopo la sua prima vittoria in carriera ottenuta sul circuito si Shanghai.