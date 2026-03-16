Inaugurato a Cologno Monzese il primo spazio sportivo del progetto "Illumina"

16 Mar 2026 - 18:24

Uno spazio sportivo e ricreativo moderno, inclusivo e funzionale, frutto di una partnership tra Bancomat e Sport e Salute S.p.A. che ha come obiettivo quello di promuovere un cambiamento concreto e duraturo attraverso la rigenerazione di spazi urbani e il rafforzamento del ruolo delle comunità attraverso lo sport. E’ il ritratto del primo spazio sportivo con campo da basket 3x3, area calisthenics e parete per l’arrampicata frutto del progetto “Illumina”, inaugurato oggi a Cologno Monzese. Hanno partecipato all’evento il Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, Franco Dalla Sega e Fabrizio Burlando, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Bancomat, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente Presidente e AD di Sport e Salute, il sindaco di Cologno Monzese Stefano Zanelli.

Un progetto, quello ideato da Sport e Salute, a cui Bancomat, azienda che ogni giorno è al fianco degli italiani, ha creduto subito diventando attivatore del primo centro “Illumina” a Cologno Monzese: una risposta alle esigenze concrete e quotidiane dei cittadini frutto di un lavoro congiunto con le istituzioni nazionali e locali. Bancomat infatti punta a sostenere iniziative che uniscano sport, inclusione e crescita sostenibile, valorizzando il territorio e avvicinando le persone. “Illumina” restituisce spazi pubblici ai cittadini come luoghi di sport e socialità. Ogni intervento è stato condiviso con la comunità, dalla scelta delle discipline sportive fino alla progettazione degli spazi.

“Con il progetto Illumina, Bancomat dà attuazione alla propria visione di azienda vicina ai cittadini e alle istituzioni, impegnata a sostenere la crescita sociale, personale ed economica attraverso iniziative capaci di generare benefici concreti. In questo contesto, lo sport rappresenta uno strumento strategico di sviluppo e inclusione, e la collaborazione con Sport e Salute costituisce un esempio significativo di partnership pubblico-privato orientata alla valorizzazione dei territori e delle loro esigenze.” ha dichiarato Franco Dalla Sega, Presidente di Bancomat.

“Avere contribuito concretamente alla realizzazione di un’idea di centro sportivo dedicato ai cittadini, ottenuto dalla riqualificazione di uno spazio urbano è per noi motivo di grande soddisfazione. Per Bancomat il progetto Illumina va oltre la partnership ma è la ricaduta reale sul territorio di un una serie di valori che ispirano il nostro modo di fare impresa:  restituire vita e valore alle comunità, generare inclusione, educazione e un impatto socioeconomico positivo. Illumina è un’altra importante dimostrazione che Bancomat è da sempre vicina agli italiani, alle loro esigenze e alle loro passioni” ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat.

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