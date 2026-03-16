Tennis, a Miami Sinner contro Dzhumur o un qualificato

Sarà Damir Dzhumur o un giocatore proveniente dalle qualificazioni il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Inizierà così l'avventura in Florida del n. 2 al mondo, reduce dal trionfo a Indian Wells. Sinner potrebbe incrociare nel suo cammino Andrey Rublev negli ottavi di finale e Felix Auger-Aliassime nei quarti, mentre in semifinale potrebbe esserci il remake della sfida californiana con Sascha Zverev o Daniil Medvedev. Parte opposta del tabellone, invece, per le altre teste di serie azzurre: Lorenzo Musetti attende un qualificato, Flavio Cobolli sfiderà Dimitrov o Collignon, mentre Luciano Darderi esordirà con Giron o un qualificato. Possibile il derby agli ottavi tra Musetti e Cobolli. Al primo turno ci saranno due azzurri: Matteo Berrettini, impegnato contro il francese Muller (al secondo turno ci sarebbe Bublik) e Matteo Arnaldi che affronterà il kazako Shevchenko. Attenzione all'esordio di Carlos Alcaraz che potrebbe incrociare Joao Fonseca. Il brasiliano, che a Indian Wells ha ben figurato nel match perso con Sinner, dovrà prima superare l'ungherese Fabian Marozsan.