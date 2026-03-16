Il presidente Mattarella fa i complimenti paralimpici azzurri: "Grande valore sportivo e umano"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni rendono omaggio agli atleti paralimpici azzurri, dopo un'edizione dei Giochi da record per l'Italia. Il Capo dello Stato ha telefonato al numero del Cip, Marco Giunio De Sanctis, per esprimere le sue congratulazioni per l'edizione da record della delegazione azzurra e per i risultati ottenuti dagli atleti italiani. Mattarella ha sottolineato il grande valore sportivo e umano delle prestazioni della squadra, ringraziando atleti, tecnici e tutto il movimento paralimpico per aver portato ancora una volta prestigio e orgoglio al Paese. Al termine della cerimonia di chiusura dei Giochi, a Casa Paralimpica si è svolta inoltre una videochiamata con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto salutare direttamente alcuni dei medagliati presenti. Alla chiamata hanno partecipato, insieme agli atleti, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente del Cip. La presidente Meloni ha rivolto parole di grande apprezzamento e gratitudine agli atleti azzurri, complimentandosi per i risultati raggiunti e per l'esempio di determinazione, impegno e passione che rappresentano per tutto il Paese.