Mondiale per Club 2025, il Tas vicino al verdetto sul ricorso Leon

Domani, martedì 6 maggio 2025, è previsto il verdetto sulla controversia legale tra la squadra messicana del Leon e la Fifa per l'ammissione al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Oggi, lunedì 5 maggio, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ascoltato il ricorso del Leon, che mira a ribaltare l'esclusione dettata dalla Fifa per aver violato la regola sulle multiproprietà.