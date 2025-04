Mondiale per club: i messicani del Leon ricorrono al Tas dopo l'esclusione

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna terrà degli appelli anticipati su richiesta del club di calcio messicano del Leon per ribaltare una decisione della FIFA di espellerlo dal Mondiale per club negli Stati Uniti. Il Tas ha annunciato che Leon e il suo club gemello Pachuca hanno presentato due appelli separati contro una sentenza della Fifa del mese scorso secondo cui, poiché hanno lo stesso proprietario, non possono entrambi giocare alla Coppa del mondo per club. Il Tas afferma che gli appelli saranno ascoltati nella settimana a partire dal 5 maggio. Non è stato fornito alcun obiettivo per un verdetto.