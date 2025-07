Infantino: "È iniziata l'età dell'oro per club, questo Mondiale è stato un enorme successo"

Il Mondiale per Club è "la competizione di club di maggior successo al mondo". Parole del presidente della Fifa Gianni Infantino alla vigilia della finale tra Psg e Chelsea. "L'età d'oro per club è iniziata. Possiamo sicuramente dire che questo Mondiale per club è stato un enorme successo", ha detto ai giornalisti alla Trump Tower sulla Fifth Avenue di New York, dove la Fifa ha appena aperto un ufficio. "Abbiamo sentito che finanziariamente non avrebbe funzionato, che nessuno sarebbe stato interessato ma posso dire che abbiamo generato quasi 2,1 miliardi di dollari in entrate, per 63 partite. Che fa una media di 33 milioni di dollari per partita - ha aggiunto - Nessun'altra competizione di club nel mondo si avvicina. È già la competizione di club di maggior successo al mondo".