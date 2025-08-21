Juve, Douglas Luiz vola a Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...

© italyphotopress
© italyphotopress
Si allungano i tempi per Kolo Muani: difficile verderlo col Parma all'esordio
© italyphotopress
© italyphotopress
Adesso ci siamo veramente: Douglas Luiz lascia la Juventus. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il brasiliano è atteso quest'oggi a Nottingham per visite mediche e firma sul contratto. In tarda mattinata il brasiliano ha lasciato l'Italia per far ritorno in Inghilterra e più precisamente in Premier League, il campionato che aveva salutato prima di tentare la sfortunata avventura in bianconero.
La Juventus incasserà poco più di 30 milioni di euro, soldi utili per cercare di chiudere l'affare Kolo Muani col Psg. Un affare, anche questo, che sta assumendo i contorni di una vera e proprio telenovela. La speranza di Tudor era di riavere il francese per la sfida d'esordio con il Parma in programma domenica sera alle ore 20,45: difficilmente Comolli riuscirà a fargli questo regalo. Il dg della Vecchia Signora è netto e vuole assolutamente legare l'acquisizione dell'ex Eintrahct Francoforte alla partecipazione della Juventus alla Champions League 2026/2027.
In entrata i bianconeri stanno lavorando anche su Zhegrova, fantasista in scadenza con il Lille la prossima estate. Il kosovaro può arrivare per 20 milioni di euro (bonus compresi) a patto che Nico Gonzalez saluti Torino in direzione Spagna. L'ex Fiorentina ha già l'intesa con l'Atletico Madrid, manca invece quella tra i Colchoneros e la Juve. La prima offerta degli iberici non ha superato quota 15 milioni, troppo poco per i piemontesi che attendono un rilancio per dare l'ok definitivo alla cessione.
Commenti (0)