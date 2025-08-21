Juve, Douglas Luiz vola a Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...

Adesso ci siamo veramente: Douglas Luiz lascia la Juventus. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il brasiliano è atteso quest'oggi a Nottingham per visite mediche e firma sul contratto. In tarda mattinata il brasiliano ha lasciato l'Italia per far ritorno in Inghilterra e più precisamente in Premier League, il campionato che aveva salutato prima di tentare la sfortunata avventura in bianconero.