Calcio

Nuova partnership per l'Inter: Sector No Limits sarà Official Timekeeper del club nerazzurro

21 Ago 2025 - 15:09
© inter.it

© inter.it

L'Inter annuncia una nuova partnership con Sector No Limits, "eccellenza italiana nel mondo degli orologi sportivi, che a partire dalla stagione 2025/26 diventa Official Timekeeper del Club nerazzurro". Lo ha reso noto il club di Viale della Liberazione con una nota ufficiale. "L’accordo, che rappresenta la prima partnership di Sector con un club di calcio, sancisce l’unione tra due realtà iconiche nel mondo dello sport, portatrici di valori comuni come performance, adrenalina, innovazione ed eccellenza - si legge -. Nell’ambito della collaborazione, Sector darà vita a una collezione esclusiva di orologi dedicata all’Inter, che comprenderà cronografi e modelli solo tempo, ispirati ai colori nerazzurri e impreziositi dall’iconico logo del Club. Un connubio tra design sportivo e spirito competitivo che celebra l’eccellenza italiana in campo calcistico e orologiero".

