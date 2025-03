Mondiale per Club 2025, il Club Leon fa ricorso al Tar per l'esclusione. Il presidente: "Scelta politica"

La polemica del numero uno messicano verte principalmente su un punto: il regolamento che vieta le multiproprietà è stato redatto in seguito alla qualificazioni conquistate sul campo dal Leon e dal Pacucha (squadre che condividono il gruppo di appartenenza). Il Regulation for te FIFA Club World Cup 2025 segna come data di pubblicazione ottobre 2024, mentre la qualificazione del Leon, come spiegato sul sito della Fifa, è stata garantita dalla Vittoria del "Club León sul Los Angeles FC nella finale della Concacaf Champions League 2023.In questo modo, la squadra messicana si è qualificata sia per la FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023, dove ha perso 1-0 contro l'Urawa Red Diamonds nel secondo turno, sia per la FIFA Club World Cup 2025". Il doppio scontro tra statunitensi e messicani risale a giugno 2023, con relative congratulazioni in video del presidente Infatino datate 30 dicembre 2023.