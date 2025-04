Mondiale per club 2025, la Fifa conferma l'esclusione del Leon: la difesa dei messicani smontata da un documento

Martinez Murguia, nel corso di un’intervista in cui spiegava le ragioni del Leon, aveva affermato di aver provato a "fare come il Girona e il City", squadre della stessa proprietà che per giocare in Champions League nella stessa stagione hanno creato un trust: "Anche noi l'abbiamo fatto, garantendo l'assoluta indipendenza economica e sportiva dei club, ma la Fifa non ha accettato". Dal documento pubblicato dalla Fifa si evince che questa soluzione sia stata considerata "un'ambigua struttura legale per aggirare le regole" e che evidenziasse una "mancanza di buona fede"