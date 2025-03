Mondiale per Club 2025, escluso il Club Leon: "Violate regole sulla multiproprietà"

Terremoto Mondiale per Club. Il nuovo format a 32 squadre perde definitivamente un partecipante, in attesa di scoprire il sostituto. Si tratta di una squadra messicana il Club Leon, che è stato ufficialmente escluso dalla competizione per aver violato i criteri di multi proprietà. Infatti il gruppo a capo della squadra che può vantare James Rodriguez nelle proprie fila è lo stesso alla guida del CF Pachuca, a sua volta qualificata per il Mondiale di quest'estate. Per questa ragione, soltanto una delle due squadre potrà prendere parte al torneo. Il Club Leon era stato sorteggiato nel girone D insieme a Chelsea, Flameng, ES Tunis, mentre il CF Pachuca, che rimane in corsa, nel gruppo H, giocherà contro Real Madrid, Al Hilal e Salisburgo.