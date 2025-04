Mondiale per Club 2025, spareggio tra Los Angeles Fc e Club America per sostituire il Leon

La Fifa ha deciso: ci sarà uno spareggio tra Club America e Los Angeles Fc per stabilire chi andrà al Mondiale per Club al posto del Leon. Il club di James Rodriguez è stato escluso dalla competizione per aver infranto la norma che vieta a due squadre partecipanti di condividere la proprietà (in questo caso Club Leon e Pachuca). Sulla squalifica pende ancora il ricorso del Leon al Tas ma, in attesa della sentenza prevista per la fine di maggio, la Fifa (sicura delle ragioni che hanno portato al taglio del Leon) ha fatto sapere come intende sostituire i messicani.